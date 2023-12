Transféré au Racing Club de Lens l'été dernier en provenance de Montpellier, Elye Wahi retrouve son ancien club ce vendredi.

Montpellier - RC Lens : Le message fort de Elye Wahi aux Pailladins avant les retrouvailles

Parti comme un enfant de la maison, c'est dans la peau d'un adversaire que Elye Wahi s'apprête à retrouver le Stade de la Mosson. Le Racing Club de Lens affronte Montpellier ce vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Mais pour l'attaquant de 20 ans, cette rencontre vaut plus qu'un simple match de championnat. Elle marque des retrouvailles qui s'annoncent très attendues entre Wahi et son ancien club, qu'il avait quitté contre un chèque de 35 millions d'euros. « J’espère que ce sera une belle rencontre », a lancé l'international Espoirs français qui attend ce match avec impatience. Pour ses retrouvailles avec Montpellier, Elye Wahi n'a pas l'intention de faire de cadeau aux Pailladins. Il « espère aussi gagner » parce que « je suis passé de l’autre côté », a-t-il expliqué en assurant que « l'émotion va être très forte ».

Elye Wahi toujours aussi attaché à Montpellier, mais pas complaisant

Au-delà de l'adversité, Elye Wahi n'oublie pas d'où il vient. Il a quitté Montpellier après cinq années passées dans l’Hérault. Au moment de retrouver ses anciens coéquipiers, le Lensois rappelle que le MHSC est un club qui lui est cher « et ça le sera toujours, quoi qu’il arrive ». S'il aura « tout le temps pour saluer tout le monde » à la fin du match, Elye Wahi avoue qu'il sera obligé de se donner à fond pour le Racing Club de Lens. Il entend faire son devoir en donnant tout pour son équipe. La soirée du vendredi pourrait être peut-être celle du déclic pour le jeune attaquant dont les débuts chez les Sang et Or sont compliqués. « Certes, mon début de saison a été un peu compliqué mais je me sens de mieux en mieux », a confié Wahi qui poursuit son adaptation sous les ordres de Franck Haise.

« Je m’attends à un match difficile »

Le protégé de Franck Haise le sait. Son retour au Stade de la Mosson, en tant qu'adversaire, est loin d'être un moment de fête pour lui. Il a d'ailleurs des retours qui lui indiquent que « ce n’était jamais facile pour un adversaire de venir jouer à Montpellier ». Si Elye Wahi s'attend à un « match difficile, comme toutes les rencontres du championnat », il est aussi « sûr que Lens va tout faire pour ramener les trois points de cette rencontre et que Montpellier ne va pas se laisser faire ». De quoi annoncer un match attrayant vendredi à 21h face aux hommes de Michel Der Zakarian.