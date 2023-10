Alors que le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé depuis plusieurs années, Nasser Al-Khelaïfi réfléchirait à une stratégie pour continuer à le garder au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé prêt à quitter le Paris SG

D’après les informations du célèbre agent Oscar Damiani, Kylian Mbappé devrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain à la fin de la saison en cours. L’attaquant de 24 ans devrait même rejoindre le Real Madrid, sauf si le club de la capitale française réussit une nouvelle fois à le convaincre de parapher une nouvelle prolongation.

« S’il prend en fin de saison une décision sportive, il quittera le club et il signera au Real Madrid. En revanche, si sa décision est économique, alors il restera au PSG, qui peut lui offrir plus que le Real », a notamment expliqué Oscar Damiani à Tutto Mercato Web. Pour autant, il indique qu’il existe un léger espoir pour le Paris SG de garder son joyau français. Et Nasser Al-Khelaïfi travaillerait dans ce sens.

Le PSG mise sur un succès en LDC pour garder Mbappé

Recruté à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé dispute sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais selon le journaliste Jonathan Johnson de CBS, un succès en Ligue des Champions pourrait convaincre Mbappé de rester à Paris.

« Le sentiment qu'il y a actuellement à Paris est que peu importe la décision de Kylian Mbappé, qu'il reste, qu'il aille au Real Madrid, qu'il rejoigne un autre club, beaucoup va dépendre du parcours du PSG en Ligue des Champions. Il faut être le plus constant pour la phase à élimination direct. En supposant que tout se passe comme prévu dans la phase de groupes, je pense que le PSG peut considérer avoir de bonnes chances pour convaincre Mbappé de rester », a confié le le journaliste anglais pour le podcast PSG Talking. Une possibilité confirmée à son tour par l’agent de joueurs Oscar Damiani, qui déclare notamment : « mais je pense que s’il remporte la Ligue des champions avec Paris, il aura certainement envie de se lancer dans une nouvelle aventure. »