Engagé pour l'écologie, Victor Lobry a fait part de son agacement vis-à-vis des dernières décisions prises par les instances internationales, dont la FIFA.

ASSE : Victor Lobry s'inquiète de l'impact écologique de la Coupe du Monde 2030

Élément essentiel de l'AS Saint-Étienne, Victor Lobry s'est exprimé sur les dernières décisions des instances internationales. Parmi elles, la Coupe du Monde 2030 qui se déroulera dans trois continents différents : l'Europe (Espagne et Portugal), l'Afrique (Maroc) et l'Amérique du Sud (Uruguay, Argentine, Paraguay).

Engagé dans l'écologie avec l'association Football Écologie France, le milieu de terrain s'est inquiété de l'impact de cette décision sur la planète. « Antoine Miche, le président de notre association, disait que 80 % de l’empreinte carbone de ces compétitions est liée aux déplacements. Les dommages vont exploser si l’on s’amuse à faire une Coupe du Monde sur trois continents. Il faut absolument dire stop et freiner le train avant que… » a-t-il confié dans un entretien pour Ouest-France.

Un engagement pour l'écologie depuis 2021

Comme le dit Victor Lobry lui-même, l'écologie reste « un sujet tabou » dans le vestiaire. Pourtant, il s'agit d'un sujet de plus en plus lié au football, dont l'empreinte carbone est souvent critiquée. La dernière Coupe du Monde au Qatar aurait rejeté plus de 6 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère selon Greenly, société spécialisée dans le calcul de bilan carbone. Soit deux fois plus qu'annoncé par la FIFA, qui organisait la compétition.

Engagé depuis mars 2021 en tant que parrain de Football Écologie France, le protégé de Laurent Batlles espère une prise de conscience rapide des acteurs du football. « Il faudrait que des comités extérieurs, des associations spécialisées pèsent sur les décisions de la Fifa et de l’UEFA. Qu’ils leur disent « Ça, ce n‘est pas possible ! Stop ! » a-t-il lancé. Le joueur de 28 ans ne veut pas être un donneur de leçons. D'ailleurs, il note les efforts de son club mais aussi de l'UNFP, l'unique syndicat de footballeurs professionnels français qui sensibilise les acteurs à l'écologie.