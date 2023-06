Arrivé l'été dernier à l'ASSE, Victor Lobry a confié vouloir rester à Saint-Etienne. Le milieu de terrain espère monter en Ligue 1 au plus vite.

ASSE : Victor Lobry veut s'investir à Saint-Etienne

Interrogé au micro de Dessous des Verts, Victor Lobry s'est longuement confié sur sa situation et son avenir à Saint-Etienne. Le milieu de terrain, arrivé de Pau l'été dernier, a disputé 36 matches de Ligue 2 cette saison et est devenu un joueur important dans le dispositif de Laurent Batlles.

Le joueur dispose d'un parcours atypique après avoir connu le monde professionnel sur le tard. Son objectif est de monter en Ligue 1 avec les Verts. "C'est une volonté, on a tout le temps envie d'aller voir un peu plus haut. J'ai mon parcours qui est ce qu'il est mais il est linéaire et toujours en progression. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Jusque-là, j'ai toujours passé les niveaux individuellement on va dire. Je pense que c'est ce qu'il me manque : vivre un truc collectif, une montée, ou un parcours en Coupe peu importe", a déclaré l'ancien joueur d'Avranches.

Victor Lobry ne se voit pas ailleurs

Victor Lobry souhaite réaliser cet objectif avec l'AS Saint-Etienne, un club dans lequel il se sent bien. Le milieu de terrain a inscrit un but et délivré 2 passes décisives en championnat cette saison, et ne compte pas s'arrêter sur ce bilan. "Je suis bien, j'ai encore envie d'avancer, de progresser. J'essaie de faire un maximum de choses pour continuer à progresser tout simplement, comme si je sortais d'un centre de formation."

Questionné sur son avenir, le joueur a confié ne pas avoir pour projet de quitter l'ASSE. "Je pense que tant que je ne serais pas allé au bout de ce que je peux faire en France, j'aimerais bien continuer ici. Je pense que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire ici, comme je l'ai dit c'est un petit aboutissement de jouer ici donc j'ai envie d'apporter ce que je peux apporter et de continuer d'avancer avec le club."