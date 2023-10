Passé par le RC Lens, désormais au FC Nantes, Jean-Kévin Duverne va vivre des retrouvailles lors du match entre les deux clubs ce samedi. Il se confie.

FC Nantes : Jean-Kévin Duverne va retrouver le RC Lens

Un samedi riche en émotions pour Jean-Kévin Duverne. S'il a quitté le RC Lens en mauvais terme, le défenseur central de 26 ans n'oublie pas ses bons souvenirs passés au club (2010-2019). Il aura l'occasion de s'en remémorer, lors de l'affrontement entre le club artésien et le FC Nantes (10ème journée de Ligue 1). Désormais chez les Canaris, cela ne l'a pas empêché de suivre l'évolution de ses anciens partenaires.

Présent en conférence de presse d'avant-match, Duverne se méfie de leur nouveau statut : « Même s’ils ont mal démarré leur début de saison, ils reviennent très bien. On voit qu’ils sont en pleine confiance, surtout à domicile et on l’a vu récemment contre le PSV Eindhoven. J’ai regardé leur rencontre de mardi soir. Leur niveau ? Lens est une équipe de Ligue des Champions » a-t-il salué dans des propos rapportés par le site AllezLens.

Duverne à Lens, un conte de fées puis la rupture

D'abord formé à l'AF Épinay (2008-2010), Jean-Kévin Duverne découvre le centre de formation du RC Lens en 2010. Sa carrière de footballeur prend forme avec des débuts remarqués en National 2. Utilisé à 22 reprises en 2014, le défenseur central est alors courtisé par plusieurs clubs anglais comme Tottenham, Liverpool et Southampton. Mais il reste fidèle au club qui l'a formé. Sa décision lui permet par la suite de signer son premier contrat professionnel en 2016.

Lors de sa première saison en Ligue 2, il est l'une des grandes révélations avec 37 rencontres disputées. Même constat l'exercice suivant, avec 36 matchs dans l'antichambre de l'élite et un statut de titulaire indiscutable. Personne ne peut alors prédire que sa saison 2018-2019 sera sa dernière avant un transfert à Brest. Malgré un moment fort vécu sur la fin, avec un but lors de la finale retour d'accession à la montée en Ligue 1, le taulier choisit de partir. À quelques heures de la fin du mercato estival, il signe donc en Bretagne. Un choix alors difficile à digérer pour les supporters et la direction du club. Reste à savoir si le public du RC Lens se montrera rancunier envers Duverne ce samedi.