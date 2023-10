Laurent Batlles a échoué dans sa tentative de faire monter l’ASSE directement la saison dernière. L’un de ses proches assure qu’il l’avait prévenu.

ASSE : Loris Néry, « j'avais dit à Batlles qu’il ne serait pas prêt... »

Cette année, cela fait la deuxième saison de suite que l’ASSE évolue en Ligue 2. Laurent Batlles (48 ans) et son équipe avaient tenté de remonter immédiatement lors de l’exercice dernier, mais ils n’y sont pas parvenus. Mais cet échec n’a pas surpris son ancien coéquipier à Saint-Etienne, Loris Néry (32 ans). Dans des propos confiés à La Mise Au Vert, lors d'un entretien, l’ancien défenseur des Verts (entre 2010 et 2012) a dévoilé une confidence faite à l’entraineur des Stéphanois, sur la mission que le club ligérien venait de lui confier.

Joueur de Grenoble Foot en 2022-2023, Loris Néry avoue avoir prévenu Laurent Batlles que ça allait être compliqué pour lui et son équipe de monter directement. « Je lui avais dit qu’ils ne seraient pas prêts à jouer en Ligue 2 », a-t-il révélé. Ils n’étaient pas prêts à endurer ce que la Ligue 2 pouvait faire endurer ».

Pourquoi Saint-Etienne n'est pas monté à l'issue de la saison dernière ?

L'arrière latéral retraité ne s'est pas limité à prévenir son ancien partenaire. Il a expliqué ensuite pourquoi il a affirmé que l'ASSE n'était pas prête pour un retour rapide dans l'élite. « La Ligue 2 est un championnat qui est devenu assez difficile. Et si tu n’es pas prêt à faire des efforts que tu ne faisais pas forcément en Ligue 1, ça ne marchera pas. En Ligue 2, il faut vraiment être ultra efficace. J’avais mis en garde Laurent Batlles. Et même lui m’avait dit qu’il savait que ça allait être difficile et qu’ils n’étaient pas prêts », a expliqué l’ancien Vert. À noter que Loris Néry est revenu à Saint-Etienne où il a intégré la section arbitrage.