Attaqué pour son chambrage en fin de match entre le Stade Brestois et le PSG, hier, Kylian Mbappé a reçu le soutien de deux anciennes gloires de Ligue 1.

PSG : David Ginola ne blâme pas Kylian Mbappé pour son geste à Brest

Auteur de deux buts, les 9es et 10es en Ligue 1, ce dimanche sur la pelouse du Stade Brestois, Kylian Mbappé a répondu aux nombreux sifflets du public de Francis-Le Blé, qui s’en serait verbalement pris à son coéquipier Achraf Hakimi en l’insultant de « violeur » durant la rencontre. Face à la polémique née de ce geste, l’ancien joueur du PSG et de l’équipe de France, David Ginola, est monté au créneau pour défendre le meilleur buteur du championnat.

Pour le consultant de Canal +, « on est bien d'accord, ça devrait s'arrêter là : l'arbitre a réagi avec le carton jaune, on ne doit pas faire une polémique sur les réseaux sociaux. Il n'a rien fait, il n'a pas fait de doigt d'honneur non plus. » De son côté, Sidney Govou a même félicité l’attaquant de 24 ans pour sa réaction envers les supporters brestois.

Govou : « Quand tu chambres, il faut accepter de te faire chambrer en retour »

Après avoir poussé un coup de gueule sur Twitter, Kylian Mbappé a été félicité par l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais et des Bleus, Sidney Govou. Sur le réseau social X, le consultant sportif a lancé à l’endroit des supporters du Stade Brestois qui se plaignent de la réaction de Mbappé : « Quand tu chambres, il faut accepter de te faire chambrer en retour. Les insultes non, le chambrage j’adore. Bravo, messieurs, bravo Kylian. On va peut-être arrêter de traiter les joueurs comme des portes-maillots, symboles d’éthique, etc. »

RMC Sport a confirmé que des chants sont descendus des tribunes à l’encontre d’Achraf Hakimi qui a été traité de « violeur ». Ce qui n’a visiblement pas plu à Kylian Mbappé comme l’a confirmé en zone mixte son partenaire Danilo Pereira. « C’est normal... Oui, il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters », a expliqué le milieu de terrain portugais.