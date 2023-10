À l'occasion de l'affiche entre le PSG et le Stade Rennais, dimanche soir, Achraf Hakimi a été l'auteur d'un but lunaire. Le SRFC s'est amusé à troller le joueur.

Stade Rennais-PSG : Polémique après la main d'Achraf Hakimi

Victorieux 3 buts à 1 sur la pelouse du Roazhon Park, le PSG a dominé les débats face au Stade Rennais. Si le club breton a tenté de recoller au score en deuxième période avec l'ouverture du score côté SRFC d'Amine Gouiri à la 56e minute, Randal Kolo Muani a calmé tout son monde en enfonçant le couteau deux minutes plus tard, juste après son entrée en jeu.

C'est Vitinha qui a ouvert la marque à la 32e par un superbe enroulé, où Steve Mandanda est resté bouche bée. Quatre minutes plus tard, Achraf Hakimi est l'auteur d'un but lunaire, qui ne cesse de faire parler encore aujourd'hui. Le latéral droit a en effet contrôlé le ballon de la main au départ de l'action, mais n'assume en aucun cas ce geste après la rencontre. « Quelle main ? Je ne sais pas de quelle action tu me parles. Je pense que tu n’as pas bien regardé le but, c’était avec la tête », s'est-il justifié au micro de Prime Video.

Le Stade Rennais finit par troller Achraf Hakimi

Au lendemain de la défaite, le Stade Rennais s'est amusé à troller Achraf Hakimi sur son compte TikTok, suite à ses propos. Le club breton a insisté sur la main décollée d’Achraf Hakimi, avec une musique en fond qui prête à la dérision. Le SRFC a accompagné son montage de la réaction du défenseur marocain : « Quelle main ? ».