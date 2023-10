Après avoir remporté son huitième Ballon d’Or, Lionel Messi a reçu les félicitations de Nasser Al-Khelaïfi. Mais l’attaquant de l’Inter Milan n’a que faire de son ancien club, le PSG.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi félicite Lionel Messi

Hier soir, au Théâtre du Châtelet, à Paris, s’est tenue la 67e cérémonie du Ballon d’Or. Et comme pressenti depuis plusieurs semaines déjà, c’est Lionel Messi qui a soulevé le Graal pour la huitième fois de sa carrière, un record dans l’histoire de la prestigieuse récompense individuelle. Les votes prenant en compte l’exercice 2022-2023, c’est donc en tant que joueur du Paris Saint-Germain que le Champion du monde 2022 a remporté ce Ballon d’Or devant le buteur de Manchester City, Erling Haaland, et son ancien coéquipier parisien Kylian Mbappé, qui a terminé troisième. À l’issue de la cérémonie, Nasser Al-Khelaïfi a donc tenu à féliciter ses joueurs qui ont porté haut les couleurs du PSG lors de cette cérémonie.

« Le Ballon d'Or célèbre les plus grands joueurs du monde entier. Nous sommes très fiers que deux de nos joueurs du PSG 2022-23 figurent sur le podium, reflétant le génie de Leo et de Kylian. Nous sommes également ravis de voir notre recrue estivale Randal reconnue, démontrant les standards d’excellence maintenus au Paris Saint-Germain année après année », a lancé le président du club de la capitale française, Nasser Al-Khelaïfi, sur le compte Twitter des Rouge et Bleu. Des mots tendres qui n’ont pourtant pas empêché Messi de cracher une nouvelle fois sur l’actuel 2e de Ligue 1.

Lionel Messi tacle le PSG

Après l’avoir totalement ignoré dans son discours sur le pupitre du Ballon d’Or, Lionel Messi a glissé un nouveau tacle au Paris Saint-Germain durant sa conférence de presse. Interrogé sur sa volonté de présenter éventuellement son huitième Ballon d'Or au Parc des Princes, l’ancien partenaire de Neymar a été très direct dans sa réponse. « Je ne suis pas sûr qu'on ait envie que je présente le Ballon d'Or au Parc », a lâché la nouvelle star de l’Inter Miami avant de revenir sur son passage à Paris.

« J’ai dû partir de Paris pour plusieurs raisons, mais j'en ai beaucoup profité. J'ai de bons amis ici, j'étais très heureux et mes enfants ont aimé la ville. Ils voulaient continuer en France. D'un point de vue sportif, ce n'est pas vraiment ce que j'espérais, mais je garde toutes les bonnes choses et elles sont nombreuses », a déclaré le natif de Rosario, qui continue d’avouer l’erreur qu’a été sa décision de rejoindre le PSG à l’été 2021.