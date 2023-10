Après son but vainqueur à Brest, Kylian Mbappé a eu des invectives avec les supporters du club rennais. Le capitaine brestois Hugo Magnetti n’a pas apprécié la réaction de l’attaquant du PSG.

PSG : Hugo Magnetti prévient Kylian Mbappé

À l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain était à Brest ce dimanche après-midi. Dominée au retour des vestiaires, dans le second acte, l’équipe de Luis Enrique a eu son salut grâce à un penalty obtenu en toute fin de match par Randal Kolo Muani. Après l’avoir transformé en deux temps, Kylian Mbappé s’est empressé d’aller chambré le public de Francis Le Blé, lui demandant notamment de se taire, à la Cristiano Ronaldo. En zone après le match, Hugo Magnetti s’est montré quelque peu virulent envers l’attaquant parisien, à qui il promet une réaction similaire lors du match retour au Parc des Princes.

« C’est un petit manque de classe. Cela agace. J’espère qu’ils feront ça contre le Bayern ou le Real. J’espère qu’ils auront le courage de le faire. Cela va rester dans nos têtes. On va essayer de faire ces petits gestes lors du match retour », a déclaré le milieu de terrain de 25 ans. D’après RMC Sport, Mbappé aurait été injurié durant la rencontré par les supporters brestois, de même que son coéquipier, Achraf Hakimi. Mais l’attaquant de 24 ans n’est pas forcément défendu par son entraîneur, Luis Enrique.

Luis Enrique à Mbappé : « Je n’aime pas ce genre de choses »

Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a été interrogé par le chambrage de Kylian Mbappé à l’endroit du public du Stade Rennais. Et l’ancien coach du FC Barcelone n’a pas aimé le geste de l’international français. « Je n’aime pas ce genre de choses. C’est mieux d’essayer de profiter du moment, de penser à tout ce qu’il y a autour du football et donner de l’énergie positive. Je ne sais pas vraiment ce qu’il s’est passé (avec les supporters, ndlr) », a confié le technicien espagnol. Le Champion du monde 2018 s’est expliqué sur les réseaux sociaux et visiblement il ne regrette absolument rien.