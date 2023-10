L’ASSE a démarré immédiatement la préparation du match contre le Paris FC, ce mardi. Le buteur des Verts met déjà la pression sur les Parisiens.

L'ASSE est impressionnante avant d'affronter le Paris FC

Après la réception d’Angers SCO, lundi, l’ASSE a un autre match à domicile, face au Paris FC, samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard. De ce fait, les Stéphanois n’ont pas perdu du temps pour se tourner rapidement vers cette confrontation. Ils ont entamé la préparation de cette rencontre de la 13e journée de Ligue 2, dès ce mardi. Ils auront trois autres séances, mercredi et vendredi à huis clos, et celle de jeudi (10h30) ouverte au public.

Saint-Etienne est 2e au classement avec 24 points avant d’affronter les Parisiens, qui pointent à la 16e place avec 11 points. Mieux, les Stéphanois sont invaincus en 10 matchs consécutifs (7 victoires et 3 nuls). Ils sont également sur une série de 6 matchs sans concéder de but. Défensivement, l’équipe de Laurent Batlles est solide. Pour seulement 6 buts encaissés en 12 matchs disputés, elle a la meilleure défense du championnat avec le leader, Laval.

Ibrahim Sissoko : « je n'ai pas de doute qu'on sera prêt samedi »

Les Verts ne prennent certes pas assez de buts, mais ils n’en marquent pas assez non plus. Il ont inscrit 13 buts, soit encore le même nombre que les Lavallois. Toutefois, Ibrahim Sissoko en a marqué 8 à lui seul. Meilleur buteur de l’ASSE, il est aussi le 2e meilleur buteur de la Ligue 2, juste derrière Alexandre Mendy du SM Caen. Ce dernier totalise également 8 buts, mais il a disputé moins de matchs, soit 11. À quatre jours de la venue du Paris FC, l’avant-centre des Verts a envoyé un message fort aux Parisiens.

Il évoque leur point fort. « Notre force ? Je pense que c'est la force mentale », a-t-il indiqué. On est tous concentrés, on est tous des bosseurs […] ». Ibrahim Sissoko a ensuite prévenu le club de la capitale sur l’état d'esprit de l’ASSE : « On va essayer de bien récupérer pour être prêt samedi, dans la bonne mentalité. Et je n'ai pas de doute sur ça, on sera prêts ».