Deux jours après sa blessure grave au visage, Fabio Grosso s'est exprimé pour la première fois. Il évoque « une tragédie » lors de ce OM-OL, finalement reporté.

OM-OL : Fabio Grosso évoque « une tragédie »

Fabio Grosso va mieux après le projectile reçu en plein visage à Marseille, alors qu’il était dans le bus de l’OL en direction du Vélodrome. Il est sorti du silence ce mardi pour évoquer le drame qu’il a frôlé, car il aurait pu perdre un œil. « Ce qui s'est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie », a-t-il écrit sur Instagram, concerne sa blessure. Mais au sujet de l’Olympico (OM-OL) finalement reporté, alors que plus de 60 000 spectateurs étaient présents dans le stade Vélodrome, l’entraineur de l’Olympique Lyonnais a déclaré : « cela a certainement été tragique pour le sport et tous ceux qui l'aiment ».

Comme toutes les personnalités et les acteurs qui ont levé la voix pour condamner les incidents survenus en dehors et également à l’intérieur du stade, Fabio Grosso attend des sanctions à la hauteur des actes violents commis. Afin que cela serve de leçon. « J’espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir », a-t-il souhaité.

Fabio Grosso : « je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité »

Ayant eu plus de peur que de mal pour lui, le technicien a tenu à rassurer tous ceux qui se sont inquiétés pour lui et lui ont apporté leur soutien. « Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l'OL... Toujours », a-t-il déclaré. Notons que le technicien italien n’a pas dirigé l’entrainement de Lyon, mardi. Il ne sera pas non plus présent à la séance de mercredi. Fabio Grosso a reçu une Incapacité Total de Travail (ITT) de 30 jours. Cependant, il pourrait reprendre le service s’il le souhaite avant ce délai.