Trois jours avant la réception du LOSC, l’OM vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Gennaro Gattuso sera privé d’un titulaire pour ce choc.

OM : Gennaro Gattuso sera privé d’un titulaire contre le LOSC

Ce dimanche soir, la cité phocéenne a été le théâtre de violents incidents qui ont malheureusement entraîné le rapport du match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. À proximité du stade Vélodrome, le bus de l'OL a été la cible d'actes de violence, causant des dommages matériels et blessant l'entraîneur Fabio Grosso au visage. Ces événements dramatiques ont suscité une vive émotion et la condamnation générale de la part des autorités, du monde du sport et des fans de football.

Dans cette atmosphère tendue, le match entre les deux Olympiques a logiquement été reporté, le temps que la situation se calme et que des enquêtes soient menées pour identifier les fauteurs de troubles. De lourdes sanctions sont attendues. Malgré ce triste épisode, l'OM doit maintenant se tourner vers son prochain défi. Samedi soir, l'équipe dirigée par l'entraîneur Gennaro Gattuso accueillera le LOSC au stade Vélodrome dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1.

Marseille cherchera à obtenir une précieuse victoire face à Lille afin de vite oublier les événements malheureux de l'Olympico. Cependant, cette mission ne sera pas chose facile, car les Lillois occupent actuellement la 4e place du championnat et seront des adversaires coriaces. De plus, Gennaro Gattuso devra se passer des services de son défenseur Leonardo Balerdi, qui est suspendu pour ce match.

Leonardo Balerdi va purger sa sanction lors de la réception du LOSC

En effet, Leonardo Balerdi avait été expulsé lors du match contre Nice (1-0) après avoir reçu deux cartons jaunes. Le défenseur argentin devait initialement purger sa suspension lors du choc contre Lyon. Cependant, avec le rapport de l'Olympico, la commission de discipline de la LFP a finalement confirmé la suspension automatique de Leonardo Balerdi pour le match contre le LOSC.

L’entraîneur Gennaro Gattuso devra trouver une solution adéquate pour compenser son absence en défense centrale. Alors que Samuel Gigot se remet de sa blessure, l’idée de voir Bamo Meïté connaitre sa première titularisation sous le maillot phocéen ce week-end n’est pas à exclure. Quoi qu’il en soit, l’OM devra impérativement à obtenir un résultat positif face au LOSC pour ses supporters et faire honneur au maillot malgré les récents événements.