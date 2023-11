Le FC Nantes pourrait profiter de mauvaises nouvelles concernant le Stade de Reims, lors de la 11e journée de Ligue 1, dimanche (15h).

FC Nantes : Faire oublier la défaite à Lens face à Reims

Après sa lourde défaite à Lens (4-0), le FC Nantes reçoit le Stade de Reims, dimanche après-midi. Pierre Aristouy et son équipe ont à cœur de faire oublier la raclée prise au stade Bollaert, auprès de leurs supporters. Pour ce faire, ils entendent renouer avec la victoire à la Beaujoire. Les Canaris sont intraitables dans leur enceinte cette saison. En dehors de la défaite contre Toulouse FC lors de la 1re journée de Ligue 1, le FCN n’a plus perdu sur son terrain. Le capitaine Pablo Chirivella et ses coéquipiers sont sur une série de 2 nuls et 2 victoires à la Beaujoire.

L’entraineur du FC Nantes devrait se présenter avec une équipe au complet, avec le retour annoncé de Douglas Augusto. Victime d’une entorse au genou le 6 octobre à Strasbourg, il a fait son retour à l’entrainement cette semaine, comme l’a indiqué le club sur son compte Twitter officiel. Notons que le milieu de terrain brésilien est un cadre de l’équipe de Pierre Aristouy. Il a été titulaire 7 fois de suite avant sa blessure.

Trois joueurs du Stade de Reims absents contre le FCN

Par contre, le Stade de Reims devrait débarquer à Nantes avec une équipe diminuée. En plus de l’entraineur Will Still, suspendu après carton rouge contre Lorient, trois joueurs majeurs devraient manquer le déplacement en Loire-Atlantique. Si l’on en croit les informations relayées par But Football Club, Azor Matusiwa (milieu défensif), de retour de blessure, n’est pas encore apte à rejouer. Idem pour Keito Nakamura (attaquant). Victime d’une entorse en sélection face au Canada, l’international japonais n’est pas encore bien remis. Le jeune Valentin Atangana (18 ans) serait aussi indisponible pour affronter le FC Nantes. Il était déjà absent lors de la victoire rémoise sur Lorient (1-0).