L’entraîneur du Stade de Reims, Will Still, a accordé un entretien exclusif à The Athletic au cours duquel il a évoqué son avenir.

Mercato : Will Still déterminé à rester à Reims

Will Still a rassuré ses dirigeants qu’il ne partirait pas cette saison. Il avait reçu une offre du club anglais Sunderland lors du dernier mercato hivernal, mais il a pris la décision de continuer son aventure sur le banc de Reims. « Il y a eu de l’intérêt, je ne vais pas mentir à ce sujet. Je préfère être ouvert et honnête, et je pense que je l’ai été », a-t-il confié.

Le technicien rémois a aussi fait des mises au point sur son avenir. Il a expliqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter le Stade de Reims, contrairement aux informations qui ont circulé ces derniers temps dans les médias et sur les réseaux sociaux. Will Still avait reçu une offre juteuse de l’Angleterre, mais il a tout refusé pour poursuivre son aventure avec les Rouges et Blanc.

Will Still rêve d’entraîner un club anglais

Par ailleurs, Will Still n’a pas caché son envie de révéler un nouveau défi et d’entraîner un club britannique, notamment en Premier League. « Évidemment, la Premier League est le rêve ultime de tout manager au monde », a déclaré le technicien belge d’origine anglaise.

Still reste patient et attendra le bon moment pour accomplir son rêve. Il est à l’aise à Reims et se concentre sur les objectifs à atteindre avec son club cette saison. « Je ne suis pas pressé non plus. Ce n’est pas que si je viens en Angleterre, je dois aller en Premier League, ou je dois aller dans tel ou tel club », a-t-il ajouté.

Le coach de 31 ans est prêt à travailler avec un club anglais qui a soif de victoires et de trophées. Il est lié au Stade de Reims jusqu’en juin 2025. Le SR est actuellement neuvième en Ligue 1 avec 31 points.