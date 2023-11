Présent en conférence de presse, Gennaro Gattuso a fait une belle mise au point sur la concurrence entre Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang.

OM : Gennaro Gattuso temporise pour Vitinha et Aubameyang

À l’approche du match contre le LOSC prévu ce samedi au stade Vélodrome, Gennaro Gattuso s’est présenté en conférence. L’occasion pour lui de vigoureusement condamner les violents incidents qui ont conduit au report du match entre l’OM et l’OL. « C’est une défaite due à quatre ou cinq personnes qui ne sont pas des supporters du club, qui ont pris une décision irréfléchie qui nous laisse tous sans voix », a déclaré l’entraîneur italien, espérant que les institutions prennent des décisions nécessaires afin que tels incidents ne se reproduisent pas à l’avenir.

L’entraîneur de l'Olympique de Marseille a également abordé d'autres sujets, notamment les performances de ses attaquants, Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang. Depuis le début de la saison, le jeune attaquant portugais a eu du mal à enchainer les titularisations à l'OM. Néanmoins, le joueur de 23 ans a eu l'opportunité de jouer et a brillé lors de la victoire de l'OM face à l'AEK Athènes (3-1) en Ligue des champions, marquant un but et contribuant au succès de son équipe.

Cela a conduit certains à se demander s'il pouvait représenter une alternative valable à Pierre-Emerick Aubameyang, qui a connu des débuts difficiles sous le maillot marseillais. Gennaro Gattuso a mis un terme au débat, soulignant qu'il ne cherchait pas à créer une rivalité entre ses attaquants.

Gennaro Gattuso ne veut pas de duel entre ses attaquants

Devant les médias, Gennaro Gattuso a été catégorique sur ce point. « Je ne veux pas créer de duel entre eux. Vitinha, je le vois serein, il a joué 70 minutes contre l'AEK. Je suis content de la façon dont s'entraînent Vitinha et Aubameyang. Pour les matchs, c'est à moi de choisir. Ce que je vois d'eux, c'est qu'il y a beaucoup de respect », a-t-il assuré.

L’entraîneur italien de l'OM ne veut pas de compétition malsaine entre ses joueurs. Au contraire, il souhaite que ses attaquants se soutiennent mutuellement et travaillent ensemble pour le bien de l'équipe. Cette approche devrait permettre à Vitinha et Aubameyang de se concentrer sur leur jeu et de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain.