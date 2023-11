Fabio Grosso est de retour. Il a animé la conférence de presse d’avant-match de l’OL contre Metz. Il ne décolère pas après les incidents à Marseille.

OL : Fabio Grosso va mieux avant le FC Metz

Fabio Grosso avait réagi sur les réseaux sociaux, qualifiant de « tragique » les événements autour du match OM-OL. Il avait également remercié tous ceux qui lui ont apporté leurs soutien et compassion. Ce vendredi, il s'était présenté devant les médias pour la première fois, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match de l’OL contre le FC Metz, dimanche (13h). Blessé grièvement au visage par un projectile lancé sur le bus de Lyon en direction du stade Vélodrome, l’entraineur des Gones a d’abord donné de ses nouvelles. Il a rassuré sur son état, mais ne décolère pas : « ça va mieux, ça doit aller mieux même si on a été déçus, fâchés, énervés ».

Fabio Grosso : « je suis très attentif aux décisions qui vont être prises »

Fabio Grosso a failli perdre un œil lors de l'Olympico finalement reporté. Il a subi une douzaine de points de suture à la suite de sa blessure. Une Incapacité Totale de Travail d’une durée de 30 jours lui a été accordée, vu la gravité de sa blessure. « On a passé une journée très triste pour le sport. Elle doit nous faire réfléchir pour prendre les bonnes décisions. On ne peut pas mettre en danger la vie des gens... » a-t-il martelé.

Reprogrammé, le match entre Marseille et Lyon se jouera finalement le 6 décembre prochain. En attendant, le technicien italien attend des sanctions fortes, afin d’éviter que le pire se produise à l’avenir. « Je suis très attentif aux décisions qui vont être prises. On doit prendre conscience que ce qu’il s’est passé est quelque chose de grave et que ça ne doit pas se reproduire. […] J’espère qu’on ne doit pas attendre encore quelque chose de plus grave pour prendre des décisions importantes. […] On essaye de faire des choses après, mais il faut les faire avant. Les décisions doivent être importantes », a-t-il confié.

Le coach italien impatient de gagner son premier match avec Lyon

Au sujet du match de la 11e journée de Ligue 1, Fabio Grosso est impatient de le disputer. Il brûle même d’envie de remporter son premier match avec l’OL, comme c'était le cas pour l’Olympico avorté. « À l'intérieur je suis un volcan. J'ai dit à mes joueurs qu'on doit montrer notre esprit d'équipe, gagner des points dès dimanche contre Metz, pour remonter au classement. Si on a montré de la cohésion dans le vestiaire à Marseille, on doit être capables de le faire sur le terrain. Et si on le fait, on gagnera », a déclaré le nouvel entraineur des Gones.

Rappelons que l'Olympique Lyonnais est dernier du championnat, avec 3 petits points, et menacé de relégation en Ligue 2. En 4 matchs dirigés, Fabio Grosso a enregistré 3 défaites et un nul.