Les arrivées en renfort à l’OL se précisent. Trois noms sont déjà cochés par Matthieu Louis-Jean, patron du recrutement, pour renforcer son équipe.

Mercato OL : Matthieu Louis-Jean tient les remplaçants de Rouquette, Jeannin et Cavéglia

Nommé à la direction de la cellule de recrutement de l’OL en juillet 2023, Matthieu Louis-Jean continue de mettre son équipe en place. Comme le souhaite John Textor, il est en train d’opérer une restructuration profonde au niveau du recrutement. À la suite de Mickaël Marques, nommé "Technical Scout" il y a quelques semaines, puis de Benjamin Charrier, le nouveau patron du recrutement à Lyon poursuit le renforcement de son équipe de scouts. Il aurait déjà trouvé les profils recherchés pour prendre les places de Michel Rouquette, Alexandre Jeannin et Alain Cavéglia. En fin de contrat, les départs de ces trois techniciens sont déjà bouclés selon Olympique et Lyonnais. Ils devraient être remplacés par Mathieu Seckinger, Thomas Maurin et Omar Sciolla dans les prochains jours comme l’assure L’Équipe.

OL : Les misisons de Seckinger, Maurin et Sciolla déjà définies

Ces recruteurs, qui ont déjà collaboré avec Matthieu Louis-Jean à Manchester United ou à l’Olympique de Marseille, débarqueront dans la cellule de recrutement de l’OL en qualité de "Seniors Scouts", d’après la précision du quotidien sportif. Leurs zones géographiques de prospection sont d’ailleurs déjà définies. Ils seront en mission respectivement en Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni pour le premier, l’Espagne et le Portugal pour le second et l’Afrique pour le troisième.

Notons que John Textor est également en train de réorganiser l’organigramme de Lyon. Il va ainsi nommer un nouveau président exécutif à la place de Santiago Cucci, l’intérimaire sur le départ. Un nouveau Directeur général sera aussi nommé à la place de Vincent Ponsot qui va rejoint l’OL féminin, au poste de Directeur du football. L’arrivée d’un directeur sportif est également envisagée au sein du club rhodanien.