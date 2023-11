Annoncé à l’OL au sein de la cellule de recrutement, Mathieu Seckinger sait déjà comment rectifier le tir après les mercatos ratés de Lyon.

Mercato OL : Mathieu Seckinger futur "Senior Scout" de Lyon

Pour renforcer la cellule de recrutement de l’OL, Matthieu Louis-Jean a décidé de faire venir Mathieu Seckinger (38 ans) dans son équipe de scouts. Le technicien français avait collaboré à Manchester United et à l’Olympique de Marseille avec le nouveau Directeur du recrutement de Lyon. Il va débarquer bientôt chez les Gones, accompagné de Thomas Maurin et Omar Sciolla, selon les informations de L’Équipe. Matthieu Louis-Jean les a recrutés comme "Senior Scout" de l’Olympique Lyonnais d'après le quotidien sportif. Ils arrivent en renfort à la suite des départs de Michel Rouquette, Alain Cavéglia et Alexandre Jeannin, tous en fin de contrat.

Mathieu Seckinger : « une cellule de recrutement doit anticiper... »

Dans l’attente de l’officialisation de la signature de Mathieu Seckinger à l’OL, il a déjà mis au point une stratégie pour satisfaire les attentes de John Textor, initiateur de la restructuration de la cellule de recrutement du club rhodanien. « Le maître mot d’une cellule de recrutement, c'est : anticiper. Anticiper, même lorsqu’il n’y a pas de demande précise », a-t-il indiqué dans un entretien sur le site internet Nosotros.

« De manière générale, tout peut aller très vite dans le football, avec la pression des résultats et les attentes. Du jour au lendemain, on peut vous dire : ''tout ce que vous avez ressorti comme joueurs potentiels ne correspond plus, parce que le coach va changer de système ou celui-ci va être remplacé''. Si tout cela n’a pas été anticipé, c’est très compliqué », a expliqué le nouveau recruteur de l’OL.

Evidemment, Mathieu Seckinger se tient prêt pour répondre aux attentes du coach Fabio Grosso et de la direction lyonnaise, tout en prévoyant « les changements potentiels ». À Lyon, le club ne semble pas avoir pensé à l'anticipation, en termes de recrutements, lors des derniers mercatos.