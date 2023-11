Dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1 face à l'OGC Nice, Bruno Genesio a dévoilé son groupe sans Ibrahim Salah, mis à l'écart. Avec des surprises.

Stade Rennais : Ibrahim Salah n'aura pas de remplaçant contre Nice

Légèrement décroché dans la course au top 5 en Ligue 1, avec cinq points de retard sur le cinquième Reims, le Stade Rennais veut se racheter. La tâche s'annonce compliquée, puisque le club breton se déplace à Nice ce dimanche, pour le compte de la 11ème journée de Ligue 1. Soit le leader du championnat, qui reste sur 3 victoires consécutives.

Pour ramener au moins un point de l'Allianz Riviera, Bruno Genesio, l'entraîneur du SRFC a d'abord décidé d'écarter Ibrahim Salah. Selon L'Équipe, l'attaquant belgo-marocain a été coupable d'avoir séché le travail destiné aux joueurs ayant peu ou pas joué contre le RC Strasbourg (1-1), la semaine passée. Il a été envoyé en réserve pour 7 jours. Une décision radicale, destinée à garder intacte l'union de l'effectif. Les supporters étaient donc impatients de savoir si un nouveau buteur allait faire son apparition dans le groupe contre Nice. La réponse est non. Genesio fait confiance à ses quatre éléments habituels (Kalimuendo, Yildirim, Gouiri et Terrier) et rien de plus, si l'on en croit le communiqué du club publié sur X.

Enzo Le Fée absent du groupe, Nemanja Matic présent

Le match nul à domicile contre Strasbourg avait laissé des traces. Amoindri en fin de match, Nemanja Matic n'était pas certain d'être au rendez-vous contre l'OGC Nice. Le milieu de terrain de 35 ans sera en tout cas présent dans le groupe du SRFC. Malheureusement, le son de cloche n'est pas le même chez Enzo Le Fée.

Annoncé de retour par L'Équipe, l'ancien Lorientais ne figure pas parmi les milieux retenus par Bruno Genesio. S'il a repris l'entraînement collectif mercredi d'après le quotidien sportif, le joueur de 23 ans a été jugé trop juste pour disputer la rencontre face aux Aiglons. Pour le reste, l'entraîneur du club breton mise sur du classique mis à part deux petites surprises : l'apparition des jeunes Aboubakar Nagida (18 ans, latéral gauche) et Jérémy Jacquet (18 ans, défenseur central).

Le groupe du Stade Rennais face à Nice :

Gardiens : Gallon, Lembet, Mandanda

Défenseurs : Assignon, G. Doué, Omari, Jacquet, Theate, Belocian, Truffert, Nagida

Milieux : Matic, Santamaria, Bourigeaud, Blas, Le Fée, Rieder, D. Doué

Attaquants : Kalimuendo, Yildirim, Gouiri, Terrier