En clôture de la 11e journée de Ligue 1, le Stade Rennais sera sur le terrain de l’OGC Nice dimanche soir. Pour ce match, Bruno Genesio a pris une décision qui crée la discorde.

Stade Rennais : Bruno Genesio écarte Ibrahim Salah pour Nice

Après le match nul (1-1) contre le RC Strasbourg lors de la précédente journée, Bruno Genesio avait déjà annoncé la couleur pour la suite de la saison au Stade Rennais. En conférence de presse, l’entraîneur du club breton avait insisté sur la nécessité de « rester tous unis dès ce soir » pour remonter la pente. « S’il y en a qui choisisse un autre chemin, ils se mettront en dehors tout seul », avait précisé le tacticien de 57 ans, annonçant qu’il était prêt à prendre des décisions radicales avec certains joueurs pour relancer l’équipe du SRFC. Joignant l’acte à la parole, Bruno Genesio a fait un choix fort pour le choc contre l’OGC Nice. En effet, selon les informations relayées par L’Équipe, Ibrahim Salah, l’attaquant marocain habitué du groupe professionnel, a été envoyé en réserve par son coach.

Ibrahim Salah mécontent de son temps de jeu

Entré en fin de match contre Strasbourg le week-end passé, le joueur de 22 ans avait décidé de sécher la séance de décrassage pour les joueurs ayant peu joué lors de la rencontre. Le compatriote d’Achraf Hakimi avait même quitté le Roazhon Park cinq minutes après le coup de sifflet final du match contre les Alsaciens, dimanche dernier. Ibrahim Salah ne sera donc pas du déplacement à Nice ce dimanche. Une nouvelle confirmée par le média Pleine Lucarne, qui indique que le jeune marocain aurait été frustré par la nouvelle contre-performance de son équipe, mais également par son faible temps de jeu.

La situation est tendue entre l’ancien attaquant de La Gantoise et l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio. Pour rappel, cette saison, Ibrahim Salah a disputé dix matches toutes compétitions confondues et a inscrit trois buts. Mais il n’a été titulaire qu’à seulement trois reprises, dont deux fois en Europa League. En cas de victoire à l’Allianz Arena, les Bretons, actuellement 8es au classement de Ligue 1, pourraient remonter au classement et se rapprocher des places européennes. Une mission qui s’annonce toutefois puisque l’équipe de Francesco Farioli reste invaincue depuis le début de la saison.