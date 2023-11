Suite à la longue blessure de Nuno Mendes, le PSG aimerait recruter Alphonso Davies. Le Bayern Munich n’y voit aucun mal, mais il faudra y mettre le prix.

Mercato PSG : Alphonso Davies, c’est 50M€ ou rien !

Avec la grave blessure et l’opération de Nuno Mendes, l’entraîneur du Paris Saint-Germain utilise pour le moment Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. Mais Luis Enrique aimerait bien pouvoir repositionner l’international français de 27 ans au coeur de la défense. Pour cela, l’ancien coach du FC Barcelone aimerait que Luis Campos recrute un spécialiste pour occuper le couloir gauche et combler ainsi la longue indisponibilité de Nuno Mendes. Alors que plusieurs noms sont associés aux Rouge et Bleu depuis ces dernières semaines, la priorité du champion de France se nomme Alphonso Davies.

Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur de 23 ans ne semble pas disposé à parapher un nouvel engagement en faveur du Bayern Munich. Pour éviter un départ libre, le club allemand serait prêt à se séparer de lui dès le prochain mercato estival, même si des offensives sont attendues pour le mois de janvier. Cependant, le journal Bild assure que les dirigeants parisiens devraient signer un gros chèque pour s’attacher les services de l’ancien partenaire de Lucas Hernandez. En effet, selon la source allemande, le Bayern Munich attendrait au moins 50 millions d’euros pour laisser filer Alphonso Davies. Une somme considérable, mais qui ne constitue pas la principale préoccupation du PSG dans ce dossier.

Le Real Madrid en pole position pour Alphonso Davies ?

À la recherche d’un nouvel arrière gauche de métier, le Paris Saint-Germain s’apprêterait à faire une offre au Bayern Munich pour Alphonso Davies dès le mercato de janvier qui s’annonce à grand pas. Pour autant, le club parisien ne serait pas le premier choix de l’international canadien. Selon Relevo, le protégé de Thomas Tuchel rêverait de jouer au Real Madrid ou encore à Manchester City, deux clubs qui souhaitent également le recruter. Le média espagnol assure même que Florentino Pérez et les Merengues travaillent déjà en coulisses pour obtenir le renfort de Davies dès cet hiver. Le PSG sait donc ce qui lui reste à faire.