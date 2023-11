À la recherche de renforts pour la direction de l'OL et d'Eagle Football, John Textor a vu une de ses offres acceptées juste avant le match contre Metz.

Mercato OL : Tony Parker accepte d'aider John Textor

Enfin une bonne nouvelle à Lyon. Alors que l'OL est dernier de Ligue 1 après 10 journées, John Textor s'active en dépit des critiques. Le président du club rhodanien est à la recherche de renforts pour l'aider à mieux diriger. Après avoir trouvé trois recruteurs pour accompagner Matthieu Louis-Jean, Textor a demandé de l'aide à Tony Parker.

L'ancien basketteur français a révélé l'information peu avant le match contre le FC Metz, au micro de Prime Video. « Textor veut que je revienne, il m’a demandé de réintégrer le board de l’OL, de Eagle, ce serait un retour intéressant, j’ai envie d’aider. L’ASVEL et l’OL, c’est une famille. John Textor m’a demandé de s’assoir à sa place aujourd’hui. Je parle avec Tolisso, Lacazette et tous ceux que je connais. Ils travaillent beaucoup et ne vont pas lâcher » a confié le président de l'ASVEL.

Quel rôle pour Tony Parker à l'OL ?

Ce n'est pas la première fois que Tony Parker prête main forte à l'Olympique Lyonnais. Sa bonne relation avec Jean-Michel Aulas, l'ancien président rhodanien, l'a incité à rapprocher l'ASVEL de l'OL. Les deux s'entraident, que ce soit sur le plan financier ou purement sportif. Tony Parker avait notamment intégré le conseil d'administration d'OL Groupe en juillet 2020, avant de quitter son poste fin 2022. En contrepartie, Jean-Michel Aulas mettait ses moyens à disposition pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne.

Désormais proche de John Textor à Lyon, Tony Parker ne connaît pas encore son rôle au sein du club de football. Il pourrait devenir conseiller sportif du président, comme le fait actuellement l'ancien attaquant Sonny Anderson. Ou bien directeur sportif de l'OL, un rôle qui ne connaît pas encore de visage dans l'organigramme lyonnais. Le poste de président exécutif est également vide depuis le départ annoncé de Santiago Cucci par L'Équipe. Le quotidien sportif avait notamment confié, le 28 octobre dernier, que John Textor avait trouvé la personne idéale pour le remplacer. Et si c'était Tony Parker ? Affaire à suivre...