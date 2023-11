Une semaine après les violents incidents survenus en marge du choc entre l’OM et l’OL, Vincent Labrune, le président de la LFP, arrête une décision inédite.

Violences OM-OL : Vincent Labrune saisit la commission de discipline

Après s’être partiellement déclarée incompétente pour statuer en la matière, la Ligue de Football Profesionnel (LFP) compte bien donner une suite aux récents incidents qui ont poussé au report du premier Olympico de la saison entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, dimanche passé aux abords de l’Orange Vélodrome. En effet, selon les informations obtenues par le quotidien L’Equipe, Vincent Labrune a saisi la commission de discipline pour étudier les événements survenus en marge de cette rencontre qui devait clôturer la 10e journée du Championnat. Un revirement qui pourrait faire réagir Pablo Longoria et la direction marseillaise en cas de sanction.

OM-OL : La commission de discipline va se réunir mercredi

Chargée exceptionnellement par le président de la LFP, Vincent Labrune, de juger les faits qui se sont déroulés aux abords du Vélodrome avant le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, la commission de discipline va se réunir ce mercredi pour dire si elle est compétente ou non pour traiter cette affaire. S’appuyant sur l'article 4 du règlement disciplinaire de l’instance, le patron du football professionnel français veut voir la commission traiter les violents du weekend passé et d’éventuelles sanctions, à en croire L’Equipe. Un choix surprenant, qui fera assurément réagir l’OM en cas de sanction puisque le caillassage des bus relève bien du pouvoir des autorités locales. De son côté, l’OL risque une sanction pour le comportement raciste de certains de ses supporters. Pour rappel, le match a été programmé pour le 6 avril prochain.

Affaire à suivre donc…