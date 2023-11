Large de vainqueur de Montpellier HSC ce vendredi soir, le PSG prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1. Ousmane Dembélé a profité de ce match pour répondre à ses détracteurs.

Ousmane Dembélé : « On se connaît de mieux en mieux »

En ouverture de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé contre le Montpellier HSC au Parc des Princes (3-0), vendredi soir. Un succès qui permet à l’équipe de Luis Enrique de prendre provisoirement la tête du Championnat, au terme d’un match totalement maitrisé et grâce à des réalisations de Kang-In Lee, Warren Zaïre-Emery et Vitinha.

À l’issue de la rencontre, Ousmane Dembélé s’est arrêté au micro de Prime Vidéo est revenu sur cette victoire. Alors qu’il est critiqué pour son manque d’efficacité devant le but adverse, l’ancien milieu offensif assure ne pas être affecté par cet environnement. L’international français de 26 ans se dit même heureux de la prestation de son équipe, qui avait à coeur de reprendre la tête du classement en attendant le résultat du choc entre l’OGC Nice et le Stade Rennais.

« On a fait un très bon match. On voulait prendre ce match au sérieux et être leader avant que les autres ne jouent. On est content de notre match. Pas de but pour moi, ça me pèse ? Non, cela ne me pèse pas du tout. Aujourd’hui, je suis content du match que j’ai fait. Il manque juste un but », a déclaré Ousmane Dembélé, qui se projette déjà sur le prochain match déplacement en Italie pour affronter l’AC Milan.

Ousmane Dembélé lance le choc à San Siro contre l’AC Milan

Après avoir remporté la manche aller (3-0) et repris la tête du Groupe F, le Paris Saint-Germain se déplace à San Siro mardi prochain pour affronter l’AC Milan l’occasion de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour Ousmane Dembélé, le match contre Montpellier constitue un bon test pour la bande à Kylian Mbappé. Quatre mois après le début de la saison, le groupe se connaît de mieux en mieux et les automatismes commencent à se sentir dans tous les secteurs de jeu.

« On a fait beaucoup d’efforts et on s’est bien préparé pour le grand match en Ligue des Champions. Après, on se connaît de mieux en mieux. Ça fait pratiquement trois ou quatre mois que l’on joue ensemble. On s’entraîne ensemble, le coach nous donne beaucoup de consignes et on essaye de les appliquer en match », indique Ousmane Dembélé, le numéro 10 du PSG.