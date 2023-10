Nasser Al-Khelaïfi continue d’essayer d’étendre la marque PSG à travers le monde. Un nouveau sponsor serait ainsi intéressé par ce partenariat.

Audi veut devenir sponsor du PSG

Déjà bien nanti dans ce domaine, le Paris Saint-Germain pourrait bénéficier de l'arrivée d'un nouveau sponsor dans les semaines ou mois à venir. Et pas des moindres. En effet, selon les informations obtenues par le média Sports Zone, le géant Audi insisterait auprès de Nasser Al-Khelaïfi pour devenir le sponsor du club de la capitale et aurait entamé des négociations dans en ce sens. Il resterait toutefois à s’entendre sur des détails d’un éventuel partenariat puisqu’un important détail du deal souhaité par la société allemande existe encore entre les deux parties.

Le PSG veut continuer ses tournées annuelles

Toujours selon la même source, la direction d’Audi aimerait voir le Paris Saint-Germain prendre part chaque été à la Audi Cup, mais Nasser Al-Khelaïfi et les siens préfèreraient participer à des tournées, plus avantageuses d'un point de vue financier. Il resterait donc à trouver un terrain d'entente financier entre Audi et le Paris SG pour parvenir à un accord de partenariat. « Audi souhaite devenir l’un des sponsors du PSG et s’est rapproché du club en ce sens ! Reste maintenant à trouver un terrain d’entente. Le constructeur allemand aimerait que le Paris participe à une Audi Cup chaque été, tandis que le club préfère continuer les tournées dans le monde, plus intéressantes financièrement », révèle le site sportif.

Après Opel dans les années 90, et plus récemment Citroën, le PSG pourrait donc associer son image à la marque Audi. Sous la houlette de son président Al-Khelaïfi, le club phare du championnat français continue de s’étendre, puisque le club reste attractif malgré trois saisons compliquées sur le terrain. Pour rappel, dans le monde du football, Audi sponsorise déjà le Bayern Munich et le Real Madrid de Florentino Pérez. La marque aux anneaux a longtemps été un sponsor de Tottenham, Chelsea et du Barça, avant que d’autres n’occupent l’espace. Si l’affaire se conclut, le Paris Saint-Germain pourrait toucher le jackpot puisque le contrat qui lie Audi au Bayern Munich jusqu’en juin 2029 rapporte au champion de Bundesliga 60 millions d’euros.