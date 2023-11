Lors du dernier mercato estival, Luis Campos, le conseiller football du PSG, a obtenu la signature d’une grande recrue pour le club de la capitale. C’est Luis Enrique qui le dit.

Mercato PSG : Luis Enrique s’enflamme totalement pour King-In Lee

En quête de renforts offensifs après les départs de Lionel Messi et Neymar, le Paris Saint-Germain a recruté Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani lors du dernier mercato estival. Mais Luis Campos est surtout allé chercher Kang-In Lee à Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros. Premier Sud-Coréen de l’histoire du PSG, le milieu offensif de 22 ans revenu métamorphosé des Jeux Asiatiques qu’il a remporté avec son pays. Titulaire ce vendredi contre le Montpellier HSC, le natif d’Incheon a marqué les esprits et Luis Enrique s'est réjoui de l'avoir dans son effectif.

Devant les médias, l’entraîneur espagnol des Rouge et Bleu a fait les louanges de Kang-In Lee. « C’est un recrutement magnifique de la part de Luis Campos et du club, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. C'est un joueur qui est très attirant pour n'importe qui. Il résiste au pressing, il prend de bonnes décisions, il marque des buts... Il a cette faim de jouer, c'est très important pour ce genre de joueur », a déclaré l’ancien coach du Barça, qui a tenu à remercier Luis Campos pour cette signature.

Luis Enrique félicite Luis Campos pour la signature de Kang-In Lee

Souvent critiqué pour son recrutement, Luis Campos s’est bien rattrapé cet été. En faisant venir Kang-In Lee pour les cinq prochaines années, le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi garanti l’avenir du Paris Saint-Germain, vu l’énorme potentiel de l’ancien meneur de jeu de Valence. Pour Luis Enrique, le dirigeant portugais a très bien été inspiré sur ce coup, lui qui est reconnu comme l’un des plus grands dénicheurs de talents au monde.

« C’est un joueur complet. C’est vous qui avez demandé à l’avoir ? Non, c’est Luis Campos. C’est un grand transfert. C’est une grande signature pour le club. Quand on l’a signé, on savait que c’était un joueur jeune, avec beaucoup d’avenir. Il doit améliorer des choses, mais il travaille très bien », explique le successeur de Christophe Galtier. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le compatriote de la star de Tottenham, Son Heung-Ming, veut s’imposer et aider le PSG à atteindre ses objectifs.