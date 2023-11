La saison de l’OL commence sérieusement à inquiéter les supporters du club. Dimanche, ils ont lâché un message pour John Textor et la direction de Lyon.

L'OL glisse doucement vers la Ligue 2

La situation de l’OL en Ligue 1 ne s’améliore toujours pas. L’équipe de Fabio Grossocoule au fil des journées. Battue par Clermont Foot lors de la 12e journée, elle s’est fait accrocher par le FC Metz (1-1), un autre concurrent direct, dans la lutte pour le maintien dans l’élite. Au classement, Lyon est toujours la lanterne rouge du championnat avec seulement 4 points au compteur. Les Lyonnais sont devancés par les Clermontois (6 points) et les Messins (10 points), après 11 journées. Évidemment, l’OL et Clermont Foot ont chacun un match en moins, respectivement contre Marseille et Montpellier.

Plusieurs voyants sont au rouge pour l’équipe rhodanienne, clairement menacée de relégation en Ligue 2. Le niveau des joueurs est même remis en cause, et le jeu apathique de l’équipe de Fabio Grosso n’augure pas d’un possible redressement de leur situation. Et cela inquiète le technicien italien qui demande à ses joueurs de faire le maximum : « il faut faire beaucoup plus […] ».

Les supporters de Lyon exige la présence quotidienne de John Textor

Il faut rappeler que Lyon n’a pas encore gagné de match en championnat cette saison. Laurent Blanc a été limogé pour insuffisance de résultats, mais son successeur ne fait pas mieux. Son bilan est de 3 défaites et 2 matchs nuls, soit 2 points pris sur 15 possible. Le constat de Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC Sport est alarmant : « Lyon est profondément malade. […]. Ce sont des footballeurs professionnels, ils ne peuvent pas avoir ce niveau-là ! »

Quant aux supporters du Virage Nord, ils n’étaient pas contents de l’absence de John Textor et de la direction sportive au Groupama Stadium, dimanche. « Où est John Textor ? » ont-ils demandé. Les Bad Gones, notamment, ont exigé ensuite que la « direction soit présente à Décines du lundi au vendredi et pas au Brésil ». Il faut indiquer que c'est Tony Parker qui avait pris place dans le fauteuil de John Textor, lors de la réception du FC Metz.