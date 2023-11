Après le nul face à Metz, Fabio Grosso a assuré aux supporters qu'il ne relâcherait pas ses efforts. Si le discours a été applaudi, les internautes restent perplexes.

OL : Fabio Grosso garde espoir après Metz

Ce n'est certainement pas le résultat attendu par les supporters. Lanterne rouge de Ligue 1 avant la 11ème journée, l'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux qu'un nul contre le FC Metz ce dimanche (1-1). Dans un match de la peur entre deux concurrents au maintien, Ablie Jallow avait d'abord donné l'avantage aux Grenats. D'une frappe sublime aux 20 mètres, le milieu de terrain avait débloqué la situation en seconde période (0-1, 77'). Cependant, Skelly Alvero a répondu quelques minutes plus tard, sur un tir dévié (1-1, 84').

L'OL reste donc dernier, à 6 points de son adversaire du jour qui est barragiste. Après la rencontre, Fabio Grosso a tenu à échanger avec les Bad Gones, fidèle groupe de supporters du club rhodanien. L'entraîneur des Gones, toujours confiant sur la capacité des siens à remonter au classement, leur a assuré que personne ne relâcherait ses efforts. « Je vous le dis tout le temps, vous êtes spéciaux. On vous donnera tout, car vous le méritez. Merci pour tout. On a tout fait pour aller chercher cette victoire aujourd'hui (dimanche). On ne lâchera rien, on doit y arriver, on ne doit pas imaginer d'autres choses. (...) Vous, vous êtes spéciaux. Merci pour tout. Je vous promets qu'on donnera tout et j'espère que cela sera suffisant » a-t-il lancé, seul face à eux.

Les internautes exaspérés par le match nul

Si les Bad Gones ont entendu et applaudi le discours de Fabio Grosso, il n'empêche que la plupart des supporters se disent déçus par ce mauvais résultat. L'Olympique Lyonnais est d'ailleurs la seule équipe, parmi les 5 grands championnats européens, à n'avoir gagné aucun match. Une honte pour certains téléspectateurs, qui ont préféré en rire sur les réseaux sociaux.

Le quotidien sportif Foot Mercato a relayé plusieurs tweets publiés après le match. Certains se sont montrés moqueurs vis-à-vis des Gones, notamment celui de Yanmae qui met en scène Jallow en tant qu'installateur de climatisation. Un tweet de RedBay698 évoque également la maladresse de Sinaly Diomandé, aux abois sur le but messin. Des réactions inévitables, tant la situation de l'Olympique Lyonnais reste préoccupante.