La situation de Fabio Grosso commence sérieusement à se dégrader à l'OL, même si John Textor ne semble pas encore décidé à le limoger.

OL : Fabio Grosso n'y arrive pas, malgré les changements opérés

Recruté par l’OL après le licenciement de Laurent Blanc, pour insuffisance de résultats, à la mi-septembre, Fabio Grosso n’y arrive pas non plus ! Son équipe a concédé 3 défaites et 2 nuls, et elle est la lanterne rouge de la Ligue 1, avec seulement 4 points au compteur. À la suite des incidents de Marseille et du report de l’Olympico, Lyon avait la possibilité de se refaire le moral face au FC Metz. Mais les Gones se sont encore loupés. Ils ont été tenus en échec par les Messins (1-1), sur leur terrain à Décines. Le technicien italien est donc toujours à la recherche de sa première victoire avec Lyon.

D’ailleurs son projet de jeu et ses choix sont remis en cause. Pour L’Équipe, Hugo Guillemet a émis un gros doute sur la capacité de Fabio Grosso à éviter la relégation au club rhodanien. Il souligne que l’entraîneur de l’OL « a déjà essayé une vingtaine de joueurs et quatre schémas tactiques différents », sans succès. Pour rappel, Fabio Grosso avait assuré dès son arrivée à Lyon qu’il avait une idée précise de ce qu’il attend. Du coup, le journaliste du quotidien sportif estime que « cela fait beaucoup » en 5 matchs dirigés, sans la moindre victoire.

Mercato OL : Fabio Grosso viré après l'Olympico ?

Cependant, l’ancien défenseur de la sélection d’Italie bénéficie toujours de la confiance de John Textor. Il est également encore toléré par les supporters lyonnais et surtout après sa blessure grave au visage à Marseille il y a huit jours. Cependant, sa situation pourrait se dégrader rapidement. En effet, les quatre prochains matchs de l’OL sont cruciaux pour Fabio Grosso. Son équipe se déplace à Rennes dimanche, puis recevra le LOSC, avant d’aller à Lens. En plus de l’Olympico contre l'OM, reprogrammé le 6 décembre.

Si Lyon sort de cette série de matchs sans prendre le maximum de points, il y a fort à parier que le coach de 46 ans ne verra pas 2024 sur le banc de touche des Gones. Il en est naturellement conscient. « Plus le temps passe, plus les matchs et les résultats vont être durs… » a-t-il déclaré, après le match nul concé aux Grenats messins.