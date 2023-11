En déplacement à San Siro pour la 4e journée de Ligue des Champions, le PSG a été battu par l’AC Milan (2-1). Après le match, Kylian Mbappé a livré ses impressions.

Kylian Mbappé après AC Milan-PSG : « On est déçus »

Pour son deuxième déplacement en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est compliqué la tâche en s’inclinant sur le terrain de l’AC Milan ce mardi soir, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de poules. Relançant ainsi totalement les choses dans le Groupe F. L’équipe de Luis Enrique a pourtant bien commencé la soirée à San Siro avec l’ouverture du score dès la 9e minute par Milan Skriniar. Mais les Rossoneri de Stefano Pioli sont parvenus à renverser les Rouge et Bleu grâce à des réalisations de Rafael Leao (12e) et Olivier Giroud (50e). Tout logiquement, c’est une défaite qui mal puisqu’elle complique la tâche au Paris SG dans ce groupe. Et Kylian Mbappé s’est arrêté en zone mixte pour exprimer cette énorme déception.

« C’est une deuxième défaite à l’extérieur. Il a manqué pas mal de choses. On est déçus, on a essayé de mettre tous les ingrédients, on va essayer de réagir contre Newcastle à la maison. On a essayé de marquer ce deuxième but, c’est eux qui l’ont inscrit, et après c’était trop tard », a déclaré l’attaquant de 24 ans, qui a raté deux grosses opportunités face à Mike Maignan. Pour la suite, Mbappé est conscient que tout reste ouvert dans ce groupe.

Mbappé : « La priorité est de gagner le prochain match »

Désormais deuxième derrière le Borussia Dortmund, qui a battu Newcastle dans l’autre rencontre (2-0), le PSG n’a plus droit à l’erreur s’il veut se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1. Conscient de la situation, Kylian Mbappé a fait passer un message fort sur les chances de qualification du PSG. « La priorité est de gagner le prochain match contre Newcastle. Pour l'instant, c'est le plus important. C'est compliqué, mais on va continuer et voir ce qu'on peut faire », a lancé le protégé de Luis Enrique avant de quitter la zone mixte. Après la quatrième journée, voici le classement dans le groupe F :

1. Dortmund 7 pts

2. PSG 6 pts

3. Milan 5 pts

4. Newcastle 4 pts.