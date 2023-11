En conférence de presse, Luis Enrique a pointé les grosses occasions ratées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lors de la défaite du PSG à Milan.

Luis Enrique : « Kylian a eu des occasions, Ousmane aussi »

Comme lors de la deuxième journée contre Newcastle United, le Paris Saint-Germain s’est une nouvelle fois sabordé en Ligue des Champions, mardi soir, sur la pelouse de l’AC Milan. Pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes, le club de la capitale française s’est compliqué la tâche en vue des huitièmes de finale en se faisant renverser par les Rossoneri à San Siro. Pourtant bien lancés par Milan Skriniar à la 9e minute de jeu, les Rouge et Bleu se sont finalement inclinés (2-1) grâce à deux buts de Rafael Leao (12e) et Olivier Giroud (50e). Sans les incriminer, Luis Enrique pense que si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé s’étaient montrés plus adroits dans le dernier geste devant le but adverse, le PSG aurait connu un tout autre sort au terme de cette rencontre.

« On a été offensifs. On a aidé à ce que le match soit fou, j’aurais aimé que l’on contrôle plus le match, que ce soit un match de foot et non pas un match de tennis où chacun se répondait (...) Il y a toujours des phases différentes dans un match. Kylian a eu des occasions, Ousmane aussi. Le match était équilibré, on aurait pu l’emporter. On l’a perdu », a expliqué l’entraîneur parisien en conférence de presse. Mais rien n’est encore perdu pour le Champion de France qui peut toujours se qualifier dès la prochaine journée.

Kylian Mbappé y croit face à Newcastle

Lors de la prochaine journée, le Paris Saint-Germain peut d'ores et déjà valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour cela, les hommes de Luis Enrique doivent battre Newcastle United au Parc des Princes le 28 novembre et que dans le même temps, l’AC Milan ne gagne pas face au Borussia Dortmund, à San Siro. Autant dire que le suspense pourrait durer jusqu’à la dernière journée dans ce groupe. Conscient de la complexité de la tâche, Kylian Mbappé a lâché après le match à Milan : « la priorité est de gagner le prochain match contre Newcastle. Pour l'instant, c'est le plus important. C'est compliqué, mais on va continuer et voir ce qu'on peut faire. »