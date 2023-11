Un jeune joueur du FC Nantes veut déjà partir et le club ne semble pas opposé à son départ. Un transfert pourrait être conclu cet hiver.

Mercato : Le FC Nantes cherche une porte de sortie à Bastien Meupiyou

Ayant eu quelques touches pendant le mercato estival dernier, Bastien Meupiyou (17 ans) pourrait quitter le FC Nantes cet hiver. Il y a une forte concurrence à son poste au sein de l’équipe professionnelle des Canaris. Et le défenseur central ne souhaite pas faire de vieux os au sein de la réserve. Il se dirige ainsi tout droit vers un départ. Son entourage aurait déjà pris la décision de ne pas activer l’option de la quatrième année de son contrat, qui le lirait au FC Nantes jusqu’en juin 2025. De ce fait, Bastien Meupiyou sera en fin de contrat en juin 2024.

Et cela oblige la direction du FCN à lui trouver une porte de sortie dès janvier, pour éviter de le voir s’engager librement avec le club de son choix. D’après les informations de Ouest France, les décideurs des Canaris ont déjà « entrouvert la porte à un départ Bastien Meupiyou dès cet hiver ». Ne comptant pas sur l’international français, Pierre Aristouy a donné son accord pour qu’il soit libéré pour la coupe du monde U17 en Indonésie (du 10 novembre au 2 décembre).

Mercato FC Nantes : Bastien Meupiyou vers le RC Lens ?

À son retour de la campagne mondiale, le jeune arrière du FC Nantes pourrait trouver rapidement un point de chute, car il avait attiré l’attention de quelques clubs sur lui, grâce à ses performances avec les Bleuets, finalistes du dernier Euro U17. Le RC Lens avait tenté de recruter la pépite l’été dernier, mais le président Waldemar Kita n’avait pas trouvé son compte dans l'offre du club nordiste. D’après les indiscrétions du quotidien régional, les discussions tournaient autour d’un transfert estimé à 4 millions d’euros. Les Lensois vont-ils revenir à la charge ? Possible, surtout en prévision du transfert de Facundo Medina ou de Kevin Danso, très convoités en ce moment.

En plus du RCL, Bastien Meupiyou pourrait attirer d’autres prétendants, s’il réussit à taper dans l’œil des recruteurs pendant le mondial indonésien. Notons que le natif de Paris compte un match en Ligue 1 cette saison. C’était contre l’Olympique de Marseille (1-1), le 1er septembre dernier, mais il avait pris un carton rouge direct à l’entame de la rencontre (9e). Et depuis, il n’a plus fait d’apparition dans le groupe professionnel du FC Nantes.