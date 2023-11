Convoqué pour la première fois en équipe de France, Warren Zaïre-Emery a reçu une surprise de la part de ses coéquipiers du PSG, notamment Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Warren Zaïre-Emery félicité par Mbappé, Kimpembe

Ce jeudi, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery, a été convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi, Ethan Mbappé et Randal Kolo Muani ont fêté la bonne nouvelle avec leur coéquipier de 17 ans. Bien installé dans sa chambre au Campus PSG et toujours en train de regarder la conférence de presse du sélectionneur des Bleus, le Titi parisien a vu ses partenaires envahir sa chambre pour le célébrer. En plus de lui avoir déjà adressé un joli message de félicitations sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a fait partie des premiers à entrer dans la chambre de son partenaire.

« Bravo frérot, bien joué. Tu le mérites », s’est réjoui Kylian Mbappé en faisant une accolade à son jeune coéquipier. Toujours en phase de reprise, Presnel Kimpembe a lancé un « on est tous très content pour toi » au néo-international tricolore. Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a donc tenu à être le premier à souhaiter la bienvenue à Warren Zaïre-Emery pour sa convocation chez les Bleus, avant son bizutage à Clairefontaine. « Pas besoin d’attendre, c’est maintenant. Félicitations », a salué le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Dans un bref message, le principal concerné a livré ses premières impressions.

Warren Zaïre-Emery : « Je suis très content et très heureux »

Auteur d’un début de saison étincelant avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a tout logiquement été appelé en sélection par Didier Deschamps pour la trêve internationale du mois de novembre. Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le Paris SG, le natif de Montreuil a affiché sa joie après avoir pris connaissance de la liste de Didier Deschamps contre Gibraltar et la Grèce. « Salut ! c’est Warren ! Je viens d’apprendre que je suis sélectionné en équipe de France pour la première fois, je suis très content et très heureux », indique Warren Zaïre-Emery.