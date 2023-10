En marge de la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi soir, Didier Deschamps a été interrogé sur une possible convocation du jeune milieu du PSG, Warren Zaïre-Emery, en équipe de France.

Didier Deschamps confirme la longue indisponibilité de Tchouaméni

Au lendemain du Classico remporté contre le FC Barcelone (2-1), le Real Madrid a annoncé dans un communiqué qu’à « la suite des examens effectués sur notre joueur Aurélien Tchouaméni par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une fracture de stress incomplète au niveau du deuxième métatarsien du pied gauche. Évolution en cours. » D’après plusieurs sources concordantes, le milieu de terrain français sera absent du groupe de Carlo Ancelotti entre 6 et 8 semaines. Ce qui rapproche encore un peu plus Warren Zaïre-Emery de l'équipe de France. Pas forcément selon le sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps : « Zaïre-Emery, il me plaît ! »

Avec le forfait et la longue indisponibilité actés d'Aurélien Tchouaméni pour plusieurs semaines, la possibilité de voir Warren Zaïre-Emery en sélection de France se confirme de plus en plus. Même s’il a esquivé la question jusqu'à l'annonce de sa liste pour la trêve internationale de novembre, Didier Deschamps a toutefois déclaré sa flamme pour le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

« Aurélien Tchouaméni va être absent pendant six semaines. Il ne sera pas avec nous lors du prochain rassemblement. Cependant, l'absence d'Aurélien n'est pas nécessairement liée à une possible sélection de Warren Zaïre-Emery. Même si Aurélien a sa place dans l'équipe de France, et cela libère une place, la présence de Warren n'est pas conditionnée par la présence ou l'absence d'Aurélien. Warren Zaïre-Emery est un joueur qui me plaît, je l'ai déjà mentionné, et il attire également l'attention de nombreux observateurs. Malgré son jeune âge (17 ans), il fait preuve d'une grande maturité et enchaîne des performances de très haut niveau. C'est un joueur français qui est susceptible d'être sélectionné tôt ou tard », explique le technicien français au micro de La Chaîne L’Équipe.