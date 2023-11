Des révélations sur le transfert d’Adson au FC Nantes confirment bien que Waldemar Kita reste le vrai patron du recrutement chez les Canaris.

Mercato : Le FCN a été très actif sur le marché estival

Le FC Nantes a été actif sur le dernier marché des transferts. Le club a recruté 8 nouveaux joueurs, en plus de Mostafa Mohamed, dont l’option d’achat (5,75 M€) a été levée, au terme de son prêt d’une saison. Ce sont : Douglas Augusto (milieu de terrain), Adson (milieu offensif), Lamine Diack (milieu défensif), Marquinhos (ailier), Jean-Kévin Duverne (défenseur central), Ronaël Pierre-Gabriel (arrière droit), Matthis Abline (avant-centre) et Eray Comert (défenseur central). Les deux derniers ont débarqué au FCN en provenance du Stade Rennais et de Valence CF, sous la forme de prêt.

Un peu plus de deux mois après la fermeture du mercato d’été, le journaliste de Hit-Westn, Simon Reungoat lâché des confidences sur la signature de Adson. Il a été transféré de chez les Corinthians (Brésil), contre un chèque de 5 M€ selon Transfermarkt.

Mercato FC Nantes : Adson recruté par Waldemar Kita en personne

D’après les révélations de la source, c’est le président du FC Nantes, Waldemar Kita en personne, qui s’est chargé d’engager le Brésilien dans son équipe. Le scout Baptiste Drouet, chargé de la mise sur pied d’une cellule de recrutement chez les Canaris, n’a pas été associé ou consulté sur le dossier Adson, selon la source. « Quand on dit que ça a été validé par la cellule de recrutement, ce n’est pas la vraie histoire. […]. C’était la volonté du Prince », a laissé entendre Simon Reungoat, dans l’émission ‘’Sans Contrôle’’.

Confronté à un souci d’adaptation, « le Brésilien de Waldemar » peine à s'imposer dans l'équipe de Pierre Aristouy. Il a été titulaire seulement 2 fois en 6 apparitions en Ligue 1. Cependant, il n’a pas de souci à se faire pour son temps de jeu réduit. D’après le confrère, « il va avoir du temps », parce que « c’est le joueur du président ! »