Nouveau phénomène du basket mondial, la sensation française Victor Wembanyama, le joueur de San Antonio Spurs, a publiquement déclaré sa flamme au PSG.

Victor Wembanyama : « Mon équipe, c’est le PSG »

Drafté en première place à San Antonio Spurs, Victor Wembanyama impressionne d’ores et déjà pour ses débuts en NBA, même si les résultats de son équipe ne sont pas encore au rendez-vous. Au cours d’une conférence de presse, la star française de 19 ans a été interrogée sur son équipe de football favorite. Et l’ancien joueur des Metropolitans 92 a déclaré sa flamme au Paris Saint-Germain. Il regrette par contre que son coéquipier, Jeremy Sochan supporte Arsenal.

« Oui, nous parlons parfois de football. Mon équipe, c’est le PSG bien sûr ! Mais, oui, Jeremy a probablement été le premier à m’accueillir chez les Spurs, avant même que je sois drafté. J’ai joué contre lui il y a longtemps. Donc, oui, on se connaît depuis longtemps et on s’entend bien, mais c’est dommage qu’il soit un supporter d’Arsenal (rire !) », a déclaré Victor Wembanyama dans des propos rapportés par BeIN Sports.

Depuis l’avènement de QSI en 2011, le Paris Saint-Germain a changé de dimension. Le club de la capitale française est désormais suivi partout dans le monde. L’écurie du président Nasser Al-Khelaïfi compte des fans dans le monde entier, notamment des athlètes autres que des footballeurs, ainsi des stars de la musique. Victor Wembanyama s’ajoute donc à cette longue liste de stars interplanétaires qui adorent le PSG. Pour rappel, le natif de Chesnay, dans les Yvelines, proche de Kylian Mbappé, était présent au Parc des Princes, lors d'un Classico entre le Paris SG et l’OM.