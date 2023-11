À quelques heures du match à domicile contre le PSG, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, Will Still, l’entraîneur du Stade de Reims a envoyé un message fort à son homologue Luis Enrique.

Will Still : « Il n’y a pas de mission impossible »

Avec le match nul de l’OGC Nice face à Montpellier HSC, vendredi soir, le Paris Saint-Germain peut prendre la tête du championnat en cas de victoire sur le terrain du Stade de Reims, ce samedi, à l’occasion de la douzième journée de Ligue 1. Mais les hommes de Luis Enrique devront s’attendre à une partie disputée au Stade Auguste Delaune. Surprenants 4e de Ligue 1, le club champenois, qui reste sur deux victoires face au FC Lorient (1-0) et le FC Nantes (0-1), ne compte pas se laisser dominer par les Rouge et Bleu sur leurs propres installations. Présent en conférence de presse d’avant-match, Will Still, l’entraîneur du Stade de Reims, a annoncé la couleur pour cette rencontre, précisant au passage qu’il n’y a pas de mission impossible.

« Le PSG ? Ils ont des joueurs qui vont très vite et qui sont très percutants. Ils ont des qualités individuelles avec des joueurs excellents à chaque poste qu’ils arrivent cette année à faire fonctionner dans un collectif. Ils mettent une énorme intensité dans le pressing et dans tout ce qu’ils font. Ce n’est pas le même PSG qu’on a affronté l’année dernière, mais ce sont les meilleurs joueurs dans une des meilleures équipes du monde (…) On n’a pas envie de juste venir les regarder, on a envie de jouer, on a envie de les embêter donc c’est ce qu’on va faire. Ça va être un match intéressant, il n’y a pas de mission impossible, c’est une équipe de football et on va essayer de les mettre en difficulté », a déclaré le technicien belge de 31 ans, qui pourra compter sur un groupe au complet pour ce match.

Le groupe du Stade de Reims pour le match face au PSG

Gardiens : Y. Diouf, Olliero, Butelle

Défenseurs : Foket, Busi, Agbadou, Okumu, Abdelhamid, Wilson-Esbrand, De Smet

Milieux de terrain : Matusiwa, Richardson, Munetsi, Am. Koné, Khadra

Attaquants : J. Ito, Daramy, O. Diakité, Salama, Bojang, Diakhon.