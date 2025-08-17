Mercato PSG : Un joli coup se prépare en coulisses

Le PSG n’en a pas encore fini avec le mercato. Le champion d’Europe entend bien réaliser quelques bonnes affaires avant la clôture du marché et y met les moyens qu’il faut. Une délégation parisienne va s’envoler pour le Portugal afin de négocier un transfert qui pourrait faire du bruit.

Mercato PSG : Cap sur le Portugal pour Luis Campos

Le Paris Saint-Germain avance en silence, mais sûrement. Selon PSG Inside Actus, une délégation officielle se rendra au Portugal en milieu de semaine pour mener des discussions secrètes. Rien n’a fuité, si ce n’est que plusieurs pistes brûlantes sont à l’étude. Et quand le PSG se déplace à plusieurs, ce n’est jamais pour admirer les azulejos de Porto.

Ce voyage n’est pas un simple repérage : le club veut boucler un dossier majeur rapidement. Luis Campos, habitué des coups malins, a coché plusieurs noms. Preuve que Paris veut frapper sans attendre, surtout après un début de mercato jugé solide mais encore insuffisant pour rêver grand.

Quatre noms pour un coup de maître

En tête de liste : Rodrigo Mora, la nouvelle sensation du FC Porto. Campos avait nié tout intérêt, mais les discussions ont repris depuis un mois. Son profil explosif séduirait Luis Enrique. Autre option : Morten Hjulmand, milieu rugueux du Sporting, qui plaît aussi à la Juventus. Paris espère faire baisser le prix avant de dégainer.

Le nom de T. Araujo (Benfica) revient régulièrement, même si son arrivée semble conditionnée à un départ côté parisien. Enfin, Samu Aghehowa fait figure de pépite fraîchement détectée, suscitant beaucoup de curiosité au sein de la cellule de recrutement. Martim Fernandes, lui, est écarté pour l’instant à cause d’une blessure longue durée.

Une opération stratégique pour viser loin

Ce déplacement massif illustre la stratégie d’un PSG patient mais ambitieux. Le club veut rester dominant en Ligue 1 tout en rêvant d’Europe, et cela passe par des renforts ciblés sur des marchés réputés pour leurs talents précoces. Le Portugal reste un vivier d’or, et Paris compte bien y piocher encore.

À Paris, l’idée est claire : recruter un ou deux joueurs décisifs, capables de hausser le niveau sans bouleverser l’équilibre. Le club agit dans l’ombre, mais une annonce pourrait tomber très vite.