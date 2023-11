Auteur d’un triplé hier contre le Stade de Reims, Kylian Mbappé s’est attiré les critiques de Luis Enrique. Cette sortie du coach du PSG pourrait cacher un réel problème en interne.

PSG : Luis Enrique pique Kylian Mbappé après Reims

Samedi, après la large victoire du Paris Saint-Germain sur le terrain du RC Lens, Kylian Mbappé a été publiquement piqué par son entraîneur Luis Enrique. En conférence de presse, le successeur de Christophe Galtier a assuré que l’attaquant de 24 ans pouvait faire encore mieux, surtout collectivement.

« Je ne suis pas vraiment content de lui aujourd’hui. Sur les buts, je n’ai rien à dire, mais il peut être meilleur d’une façon différente. Je vais lui en parler, je ne vous dirai pas ce dont il s’agit, car c’est privé. Je pense que Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s’améliorer et aider ses coéquipiers », a notamment déclaré Luis Enrique, dans des propos rapportés par RMC Sport. Selon un média francilien, cette sortie de l’ancien coach du Barça n'a pas dû déplaire à plusieurs coéquipiers du numéro 9 des Rouge et Bleu.

Certains coéquipiers agacés par l’attitude de Mbappé

En effet, le journal L'Equipe révèle que Kylian Mbappé est au coeur d’une grogne au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain. Le quotidien sportif explique notamment que certains éléments de Luis Enrique ont l'impression que l’enfant de Bondy joue avant tout pour lui. « Les jours qui ont suivi le revers à Milan ont alimenté, en interne, les discussions sur le rôle, le placement et les choix de Mbappé. Avec cette impression tenace de certains de ses coéquipiers qu’il joue avant tout, pour lui », assure le journal français. La prestation de Mbappé samedi après-midi, à Auguste Delaune, en a d’ailleurs été un nouvel exemple puisqu’il n'a servi idéalement qu'une seule fois Gonçalo Ramos.