Auteur d’un début de saison difficile avec le PSG, Gonçalo Ramos, l’attaquant de 22 ans prêté avec option d’achat par le Benfica Lisbonne ne semble pas résigné. Bien au contraire.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos ne perd pas espoir devant Kolo Muani

À la recherche d’un avant-centre lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain s’est offert les services de Gonçalo Ramos dans le cadre d’un prêt avec option d’achat quasi obligatoire de 80 millions d’euros. Persuadé de s’imposer au sein de l’équipe du PSG, l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne est obligé de composer avec la concurrence de Randal Kolo Muani. D’ailleurs, en ce début de saison, l’entraîneur parisien Luis Enrique place l’international français de 24 ans devant le Portugais de 22 ans. Pour autant, Gonçalo Ramos ne s’avoue pas vaincu et promet des mois heureux aux supporters du club de la capitale.

Gonçalo Ramos est serein et sait ce qu’il vaut

Selon les informations du journal L’Équipe, la révolution tactique mise en place par Luis Enrique au Paris Saint-Germain oblige Gonçalo Ramos à adapter son jeu. Contrairement à ses années au Benfica, le natif d’Olhao est obligé de faire davantage d'efforts physiques. Cependant, selon les renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, Ramos assurerait à son entourage que les buts allaient arriver et qu’il ne ressentait absolument pas la pression de son gros transfert. Le compatriote de Cristiano Ronaldo s’estimerait encore « dans une phase d’apprentissage. »

Lors de sa dernière conférence de presse de vendredi, Luis Enrique a tenu à défendre son joueur. « Ce que vous voyez de Ramos, c’est que le staff lui demande. On a besoin que le numéro 9 vienne en appui pour que ses partenaires prennent la profondeur. Il bouge très bien. Il est vrai que nous ne sommes pas une équipe qui va faire beaucoup de centres, compte tenu du type d’attaque qu’on fait. Peut-être qu’on ne voit pas les meilleures caractéristiques de Gonçalo, mais lui et Randal Kolo Muani font un travail fantastique. Asensio, Barcola et Lee peuvent aussi jouer à cette position », a expliqué le technicien espagnol.