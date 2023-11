L'ASSE a été éjectée du podium de la Ligue 2, après sa lourde défaite à Auxerre (5-2). Cette défaite n'est pas de nature à rassurer, car des défaillances ont été notées dans l'équipe.

ASSE : Une défense totalement désunie

Il y a bien des raisons de s’inquiéter à l’ASSE, après a lourde défaite à Auxerre, dimanche (5-2). La confrontation entre la meilleure défense de Ligue 2 (Saint-Etienne) et la meilleure attaque de la Ligue 2 (AJA) a tourné largement à l’avantage des Auxerrois. Les Stéphanois sont désormais 5es au classement, une position qui n'est pas idéale dans la course pour la montée en Ligue 1. Le premier enseignement à tirer de cette défaite est la faiblesse de la défense des Verts lors de cette 14e journée du championnat. Le fait de concéder un premier but dès la 3e minute démontre bien qu’ils n’étaient pas assez concentrés à l’entame du match.

Saint-Etienne a certes réduit l’écart (2-1, 31e), mais a coulé collectivement ensuite. La défense a pas été transparente. Les absences de Gautier Larsonneur et Dylan Batubinsika se sont évidemment fait ressentir, comme face au Paris FC. Le gardien de but N°1 et le défenseur congolais étaient deux joueurs clés qui ont permis au club de se hisser sur le podium de la Ligue 2 et d’être la meilleure défense du championnat, avant leur blessure. Leur successeur respectif : Etienne Green et Michaël Nadé n'ont pas le niveau des deux joueurs absents et ne satisfont pas les attentes.

ASSE : Un milieu de terrain en panne et une attaque muette

Dans l’entrejeu de l'équipe stéphanoise, tout s’est également désintégré. Le trio Lamine Fomba, Florian Tardieu et Benjamin Bouchouari n'est pas parvenu à couper les offensives de l’AJA et a été transparent. Laurent Batlles n’a d’ailleurs pas hésité à les sortir tous. Le premier a quitté le terrain avant l’heure de jeu et les deux autres à la 73e minute. En attaque, un ressort semble aussi cassé. Le buteur Ibrahim Sissoko (8 buts) est en manque de réussite. Il est resté muet lors des défaites consécutives contre le PFC (0-1) et à Auxerre.

Entré en jeu lors de ces deux matchs, Gaëtan Charbonnier également n’a pas été décisif. C’est d’ailleurs le cas depuis le début de la saison. L'avant-centre de 34 ans n’a pas encore inscrit le moindre but en 13 apparitions et 4 titularisations. Ibrahima Wadji, qui pourrait être la solution interne de rechange, vu son profil différent, est blessé et indisponible jusqu’en décembre.

Saint-Etienne regresse dangereusement

Le constat alarmant, après cette deuxième défaite de suite, c'est que l'ASSE reprogressent dangereusement. Elle qui n’avait concédé que 6 buts en 12 journées de championnat a encaissé le même nombre de buts en 2 matchs. Dans son analyse pour Le Progrès, Patrick Guillou, pointe le manque d’humilité à tous les étage du club et une volonté criant. Selon le chroniqueur et supporter des Verts, cette défaite à l’Abbée Deschamps « était prévisible ». Saint-Etienne affrontera Bourg-en-Bresse, vendredi en coupe de France, avant la trêve internationale. Elle devra trouver les solutions pour rebondir rapidement dès la repris, face à Pau FC, le 25 novembre à Geoffroy-Guichard.