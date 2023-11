Libre en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé ne serait plus dans les plans du Real Madrid. Si le joueur le veut, le Bayern Munich serait prêt à le récupérer.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n’existe plus pour le Real Madrid

Récemment, plusieurs médias espagnols, dont La Cadena SER et OK Diario, ont révélé que le Real Madrid ne compte plus recruter Kylian Mbappé. Selon ces différentes sources, au sein de la direction madrilène, Florentino Pérez et les siens assurent que la star du Paris Saint-Germain « n'existe plus » dans leurs plans. Avec l’explosion des Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo, ainsi que l’arrivée de Jude Bellingham, qui met déjà tout le monde d’accord, les dirigeants de la Maison-Blanche n’estiment pas nécessaire d’aller chercher Mbappé à qui il faudra verser une centaine de millions d’euros comme prime à la signature sans compter son énorme salaire. En cas de départ en tant qu’agent libre l’été prochain, le capitaine de l’équipe de France devrait donc oublier le Real Madrid comme possible destination. Qu’à cela ne tienne. Le partenaire de Randal Kolo Muani ne manque pas de prétendants. En Allemagne, son ancien entraîneur Thomas Tuchel serait prêt à une folie pour venir le chercher à Paris.

Thomas Tuchel fait un appel du pied à Kylian Mbappé

Passé par le Paris Saint-Germain de 2018 à 2020, Thomas Tuchel a gardé un excellent souvenir de Kylian Mbappé. Alors que le Champion du monde 2018 sera libre de négocier avec le club de son choix à compter du 1er janvier prochain, le technicien allemand se dit prêt à accueillir Mbappé au Bayern Munich s’il le souhaite. « Kylian, c’est Kylian. Il est extraordinaire, très intelligent, il sait ce qu’il veut. Lui et moi, on a une bonne relation. S’il veut, je viens le chercher avec le vélo, c’est sûr (rires) », a lancé le coach du Bayern Munich au micro de Canal+ avant d’ajouter en toute honnêteté : « mais je ne pense pas que ça va être la réalité. »