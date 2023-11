En marge de la victoire de son équipe contre Dijon (2-5), le directeur sportif du PSG Féminin a évoqué la possible signature d’une ancienne star de l’OL.

Mercato PSG : Angelo Castellazzi confirme pour Amandine Henry

Désireuse de s’entraîner dans un club afin de rester compétitive en vue des Jeux Olympiques à Paris, Amandine Henry est à la recherche d’un nouveau point de chute en Europe. Il y a quelques jours, des rumeurs ont associé l’ancienne milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain. Une possibilité confirmée par Angelo Castellazzi avant le coup d’envoi du match de Division 1 Arkema entre la section féminine du PSG et celle de Dijon. Au micro de Canal+, le directeur sportif des Parisiennes a avoué être en discussions avec l’internationale française.

« Sincèrement, nous sommes en train de parler avec elle. La situation est .. je ne dirais pas compliquée, mais elle (Amandine Henry ; NDLR) est sous contrat avec un club américain. Vous savez que le championnat américain a une pause, donc on cherche une solution qui sera la bonne pour tout le monde, pour nous, pour elle, pour l’Equipe de France. On verra si on trouvera la bonne solution pour tout le monde, ou pas », a expliqué l’ancien adjoint de Leonardo. Actuellement sous contrat avec Angel City FC, Amandine Henry pourrait donc retrouver le championnat de France après avoir quitté l’Olympique Lyonnais en 2023. Un renfort souhaité par l’entraîneur des féminines du PSG.

Jocelyn Prêcheur veut Amandine Henry au Paris SG

Après la large victoire de ses filles ce dimanche soir, avec notamment deux passes décisives de Marie-Antoinette Katoto et un triplé de Tabitha Chawinga, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Jocelyn Prêcheur, s’est exprimé sur la probable arrivée d'Amandine Henry dans son groupe. Et le fils de Gérard Prêcheur n’a pas caché son souhait d’avoir l’expérimentée joueuse de 34 ans sous ses ordres, surtout après la grave blessure d'Oriane Jean-François. Toutefois, si elle venait à signer maintenant, l’ancienne Fenotte serait présente uniquement à l'entraînement afin de maintenir sa forme physique puisqu’elle ne pourrait pas jouer avec le maillot du Paris SG qu’en janvier prochain.