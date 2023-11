Après la lourde défaite à Auxerre, l’ASSE va tenter de se refaire le moral en coupe de France, samedi. Mais avec une équipe fortement diminuée.

ASSE : sept joueurs absents contre Bourg-en-Bresse

L’ASSE fait son entrée en coupe de France, samedi (13h45), au stade Marcel-Verchère, face à Bourg-en-Bresse Péronnas, en pleine trêve internationale. L’équipe de Laurent Batlles se déplacera sur le terrain du club de National 2, mais sans plusieurs joueurs. En plus des trois blessés : Gautier Larsonneur, Ibrahima Wadji et Dylan Batubinsika, l’AS Saint-Etienne sera privée de quatre internationaux. Benjamin Bouchouari et Aïmen Moueffek ont rejoint la sélection U23 du Maroc. Quant à Ibrahim Sissoko et Karim Cissé, ils sont convoqués respectivement en sélection du Mali et de la Guinée.

Ce sont donc au total sept joueurs stéphanois qui sont indisponibles pour le premier match de l’ASSE en la coupe de France cette saison. Déjà en difficulté ces deux dernières journées en Ligue 2, l’effectif des Verts sera encore diminué, en l’absence de son buteur Sissoko et du milieu de terrain Bouchouari, qui sont des titulaires.

ASSE doit se méfier du club de National 2

Finalistes de la coupe de France en 2020, les Stéphanois avaient été éliminés par Rodez Foot Aveyron, dès leur entrée en lice la saison dernière. Cette fois, Laurent Batlles et ses joueurs ont à cœur de passer ce 7e tour des éliminatoires, étape à laquelle ils savaient été sortis en 2022. Une victoire contre Bourg-en-Bresse Péronnas permettrait aux Verts de faire oublier la raclée face à l’AJ Auxerre en championnat (5-2). Cependant, Saint-Etienne devrait se méfier du club entrainé par Pascal Moulin, même s’il y a deux divisions d’écart entre les deux adversaires. Car la coupe nationale réserve parfois des surprises énormes dans les éliminatoires.