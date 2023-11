L'ASSE et l'OL font une saison avec des fortunes diverses. Un éventuel derby entre les rivaux est possible en fin de saison. Dominique Rocheteau l'évoque.

Plus de derby ASSE-OL dans le championnat depuis la saison passée

L'ASSE évolue en deuxième division depuis la saison dernière. De ce fait, le derby avec l'OL, son grand rival, n'a pas eu lieu lors de l'exercice écoulé. Cette saison, il est possible que les deux ennemis se retrouvent, en coupe de France ou lors des barrages. Saint-Etienne fait ses débuts en coupe nationale face à Bourg-en-Bresse, samedi, au stade Marcel-Verchère dans l'Ain. Lyon sera en poux après ce 7e tour des éliminatoires.

Mais le tirage au sort pourrait bien décider d'une rencontre entre les deux voisins, au fil de la compétition. Il est également probable que les Stéphanois et les Lyonnais se croisent dans les derniers instants décisifs de la saison, notamment pendant les matchs de barrages pour la descente en L2 et la montée en L 1.

Saint-Etienne et Lyon pourraient se croiser lors des barrages

Actuel dernier du championnat, Lyon espère sortir de la zone rouge et ainsi se maintenir dans l'élite. Mais l'équipe rhodanienne peut être reléguée directement si elle termine à la 18e ou 17e place. Au cas où elle termine la saison à la 16e place, elle serait barragiste. Quant à l'ASSE de Laurent Batlles, 5e de Ligue 2 après 14 journées de championnat, elle est en course pour une montée directe en Ligue 1. Pour ce faire, elle doit finir à la première ou à la deuxième place du championnat. Si les Verts sont parmi les trois autres clubs du top 5, ils disputeront les matchs de barrages. Dans ce cas, ils auraient la possibilité de tomber sur l'OL, en vue d'une double confrontation décisive (match aller et retour).

Dominique Rocheteau souhaite la montée directe de l'ASSE en Ligue 1

Un scénario que Dominique Rocheteau veut éviter comme il l'a confié à La Montagne. Dans son interview avec le journal régional, il a laissé entendre qu'il ne rêve pas du tout d'un barrage d'ascension en Ligue 1 entre Saint-Etienne et Lyon, en fin de saison. Son souhait est que « l'ASSE monte directement ». Cependant, l'ancien joueur et dirigeant du club ligérien ne se le cache pas. Il reconnait que ce n'est pas facile de remonter rapidement !