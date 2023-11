Alors que des rumeurs évoquent un désintéressement du Real Madrid pour Kylian Mbappé, le club espagnol aurait en réalité un plan clair avec la star du PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé plus dans les plans du Real Madrid ?

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé continue d’entretenir le flou autour de son avenir. Mais en Espagne, le Mundo Deportivo croit savoir que les socios du Real Madrid ne voudraient plus que Florentino Pérez aille chercher l’attaquant du PSG. Les fans madrilènes ne pardonneraient pas à Mbappé ses différents revirements de 2017 et 2022. Deux décisions qui auraient sérieusement écorché l’image du champion du monde 2018 du côté de la Maison-Blanche. Au sein de la direction du Real Madrid, des doutes commenceraient donc à naître dans les esprits, surtout qu’il faudra un très gros chèque pour s’offrir les services de l’international français de 24 ans.

Sans compter qu’une arrivée du meilleur buteur de l’histoire du Paris SG pourrait freiner l’évolution de Rodrygo ou encore Endrick, et mettre également à mal l’explosion de la recrue estivale Jude Bellingham, qui s’est rapidement imposée au sein de l’effectif de Carlo Ancelotti. Autant de raisons qui pourraient pousser l’ancien club de Cristiano Ronaldo à tirer une croix sur Kylian Mbappé. Pas si sûr, selon les révélations d’un spécialiste de la formation espagnole.

Le Real Madrid place Mbappé devant ses responsabilités

Au micro de RMC Sport, Frédéric Hermel a livré ses dernières indiscrétions sur le dossier Kylian Mbappé. Et à en croire le journaliste français, qui réside à Madrid, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes n’ont pas forcément renoncé à attirer le partenaire de Kang-in Lee, mais attendent désormais que le joueur fasse le premier pas en affichant clairement sa volonté de venir. « Le Real Madrid a renoncé à se mettre en avant pour Mbappé », révèle le correspondant sportif, qui précise qu’après avoir discuter avec des gens qui comptent à Madrid, le Real n’aurait guère fait une croix sur le numéro 9 des Rouge et Bleu.

La porte reste ouverte, mais l’actuel 2e de Liga a changé de « stratégie » pour ne pas avoir « l’air d’un imbécile. » La donne serait désormais simple du côté de la capitale espagnole : si Kylian Mbappé veut venir au Real, c’est à lui de « faire le boulot », de montrer son envie de venir, à l’image de Zinedine Zidane et David Beckham par le passé.