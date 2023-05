Zinedine Zidane cherche à reprendre du service sur un banc. Le PSG est tenté par son profil pour remplacer Christophe Galtier tout comme le Real Madrid pour de nouveau succéder à Carlo Ancelotti. Un choix forcé se dessine pour le tricolore.

Avec ses trois trophées en Ligue des champions avec le Real Madrid a tant qu’entraîneur, Zinedine Zidane a fait la preuve de sa haute technicité dans le monde des coachs. Considéré comme un des meilleurs entraîneurs du moment, il plait au Paris Saint-Germain qui pense à lui pour prendre la suite de Christophe Galtier. Le coach marseillais a même déjà été approché à cet effet par les autorités qatariennes, propriétaires du club de la capitale française.

Que fait Zinédine Zidane maintenant ?

En ce moment, Zinédine Zidane ne fait rien. Il n'entraîne aucun club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021. Bien que courtisé par le Paris Saint-Germain, l’ancien champion du monde n’a pas dit oui, du moins pas encore. Le monde du football attend la fin de la saison et le départ quasi certain de Christophe Galtier, ex-entraîneur de l’ASSE, Lille OSC et de l’OGC Nice, pour connaitre la véritable décision de Zidane. Sauf que Zizou pourrait rebondir dans une destination inattendue, même si son haut niveau de profil fait de son choix un choix plutôt logique.

En effet, il y a 2 années, Zidane avait démissionné de son poste d’entraîneur du Real Madrid. Malgré les succès glanés sur le banc de ce club, il s’était vu pousser dehors de façon subtile par Florentino Perez, président du club madrilène et ses collaborateurs. La presse madrilène se déchaînait en ce moment-là sur lui pour la moindre contre-performance de son équipe. Connaissant les stratégies du club lorsqu'il veut se séparer d'un entraîneur, il n'avait eu d'autres choix qu'un départ.

Aujourd'hui, le Real Madrid n’est pas satisfait des performances de Carlo Ancelotti qui devrait lâcher l’équipe cet été. Courtisé par la sélection brésilienne, l’italien pourrait s’offrir un séjour au soleil, en Amérique du Sud, une première dans sa carrière. Raul, qui coache les jeunes du club madrilène, était pressenti un temps pour prendre la place d'Ancelotti. Sauf que Raul ne voudrait pas rester au club. Selon la Cadena Ser, il chercherait à rejoindre une autre équipe.

Quel club pour Zizou ?

Même si Mauricio Pochettino plait aux dirigeants madrilènes, ses faibles résultats lors de son passage au PSG ne font pas l’unanimité au sein de la direction du club espagnol. De plus, il devrait s’engager très bientôt avec les Blues de Chelsea, à en croire la presse anglaise.

Il ne reste plus qu'un homme, Zinedine Zidane. Il connait bien la maison et est capable de s’approprier les challenges de l’équipe. Florentino Perez serait en train de manœuvrer de nouveau pour engager Zizou. Et l’ancien meneur des Bleus pourrait accepter de relever de nouveau le défi madrilène malgré son sulfureux départ du club en 2021. Il faut dire que les options jadis nombreuses qui s'offraient à lui se sont réduites ces derniers temps.

Son hésitation à rejoindre le PSG a poussé cette formation à se tourner vers José Mourinho par choix de Luis Campos. La Juventus, l'autre club ciblé par Zidane, veut poursuivre avec Massimiliano Allegri et l'équipe de France qui l'intéressait également a fait le choix de prolonger le contrat de Didier Deschamps. Zinedine Zidane, de plus en plus dévoré par l'envie d'entraîner de nouveau, n'a pratiquement plus d'autres choix que de retourner au Real Madrid.