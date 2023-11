Le Football Bourg-en-Bresse Péronnas ne fera pas de cadeau à l’ASSE en coupe de France. Son entraîneur a déjà prévenu les Stéphanois.

Bourg-en-Bresse ne laissera pas sa part de recette à Saint-Etienne !

Laurent Batlles et l’ASSE joueront leur premier match de coupe de France, cette saison, contre le Football Bourg-en-Bresse Péronnas au stade Marcel-Verchère, samedi (13h45). L’adversaire des Verts évolue en National 2, mais se montre très ambitieux. Il veut engranger le maximum de recettes de matchs dans la compétition, afin de se renforcer. Pour ce faire, le club de l’Ain a à cœur d’aller le plus loin possible en coupe de France.

FBBP a ainsi pris une première décision concernant la venue de l’AS Saint-Etienne. Il a décidé de ne pas laisser sa part de recette au club ligérien, quel que soit le résultat du 7e tour de la coupe de France. « On ne peut pas trop se permettre d'abandonner la recette. On a besoin d’oseille pour se renforcer au mercato hivernal », a répondu Jordan Gonzalez, le coach du club, sur le site Poteaux Carrés.

Bourg-en-Bresse a un souci financier

Par contre, l’entraîneur de Bourg-en-Bresse espère récupérer la part de recette de l’ASSE, quoi qu’il arrive. Jordan Gonzalez a ensuite pris soin d’expliquer la démarche du club. En effet, les dirigeants du FBBP veulent se servir de la fête autour de ce match-là pour remplir un peu les caisses du club. Car comme l'indique Jordan Gonzalez, le club a passé un été très compliqué. Il évoque « quelques soucis financiers à régler ».

FBBP-ASSE : Vers un match à guichets fermés

Les supporters de Saint-Etienne ont déjà fait le plein du parcage visiteurs du stade Marcel-Verchère. Les 500 places qui leur ont été allouées ont été toutes réservées. Près de 6 000 spectateurs sont attendus pour assister au match du FBBP-ASSE dans trois jours. La rencontre devrait se jouer à guichets fermés, car il ne restait plus que 1000 places, mardi d'après Le Progrès.