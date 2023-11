Le match entre l’ASSE et le Football Bourg-en-Bresse en coupe de France est sous haute surveillance, en raison de la proximité des Lyonnais.

Le match entre l'ASSE et le Football Bourg-en-Bresse signalé à risque !

L’ASSE se déplace samedi après-midi (13h45) au stade Marcel-Verchère pour y affronter le club local, le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01. Les supporters du club de l’Ain sont hyper mobilisés à l’idée d’accueillir Saint-Etienne, un club mythique du championnat de France. Près de 6 000 spectateurs, dont 500 supporters stéphanois sont attendus à cette rencontre du 7e tour des éliminatoires de la coupe de France.

Le public de l’ASSE sera naturellement logé dans le parcage visiteurs pour des raisons de sécurité. Malgré cela, le match se déroulera sous haute surveillance, comme l’a indiqué la préfecture de l’Ain. Dans de propos rapportés par Le Progrès, Marianne Tessa, directrice de cabinet de la préfète, confirme que le match FBBP-ASSE est signalé par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Et cela « sera pris en compte à sa juste mesure » selon l’autorité préfectorale.

La crainte de supporters lyonnais au stade Marcel-Verchère plane sur FBBP-ASSE

Concrètement, la sécurité autour de l'opposition entre l'équipe de Laurent Batlles et celle de Jordan Gonzalez sera renforcée. Comme l’a expliqué Marianne Tessa, la préfecture travaille en amont avec l’AS Saint-Etienne et le Football Bourg-en-Bresse Péronnas, l’agglomération et la Fédération française de football pour prévenir tout débordement. Elle confirme qu'un « dispositif policier adapté » est mis en place dans ce sens.

Selon Evect, la crainte de la préfecture de l’Ain et de la DNLH est surtout liée à la présence de supporters ultras de l’Olympique Lyonnais, grand rival de l’ASSE. Ils pourraient être tentés de faire le court déplacement de Lyon à Bourg-en-Bresse pour provoquer leur ennemi de toujours. Le club de National 2 et les autorités ont donc pris les dispositions pour que la réception des Verts « reste une belle fête du football ».